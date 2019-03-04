На неделе в Кузбассе похолодает до -20

Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев на праздничной неделе. Одна ночь в регионе будет жутко холодной для весны: столбики термометров опустятся до -20 градусов! Но потом снова потеплеет.

Пришедшая в регион календарная весна проявит свой переменчивый характер во все красе. На неделе ожидаются перепады температур от +6 до -20 градусов.

- На этой неделе у нас сохраняется характер весенней погоды, будут оказывать влияние циклоны, поэтому погода будет достаточно теплой. Кроме одного дня, когда в регион придет антициклон – ночью температура может опуститься до -20 градусов. Под воздействием циклонов в регионе будут наблюдаться осадки - при положительных температурах в виде дождя и мокрого снега, при легком минусе – осадки в виде снега. На 8 марта погода будет вполне праздничная, женская, весенняя – с плюсовыми отметками, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Во вторник, 5 марта, при прохождении холодного атмосферного фронта, будет усиливаться юго-западный ветер до 16-21 метров в секунду. В большинстве районов области ожидаются осадки, местами пройдет метель, а на дорогах будут наблюдаться гололедные явления. Днем температура воздуха составит +1,+6 градусов, местами 0,-5, ночью -5,-10, местами -12,-17.

В среду осадки по области сохранятся, и немного похолодает: днем столбики термометров покажут -2,-7 градусов, местами потеплеет до +3. Однако ночь будет холодной: температура в регионе составит -9,-14 градусов, а местами синоптики прогнозируют лютый мороз – аж -20! Также будет западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг местами сохранятся осадки и юго-западный порывистый ветер, днем температура составит -1,-6 градусов, местами воздух прогреется до +4. Ночью столбики опустятся до -4,-9, в горных районах - до -15.

В пятницу, 8 марта, в большинстве районов области будет наблюдаться снег, местами пройдет метель. Днем кузбассовцев ждет небольшое повышение температуры: до +2,-3 градусов, ночью -2,-7, местами до -12.