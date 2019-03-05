2019-03-05T05:19:33+03:00
Происшествия

Снежная глыба раздавила припаркованный в кемеровском дворе автомобиль

Видео инцидента появилось в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Был пикап, стал кабриолет: Снежная глыба раздавила припаркованный в кемеровском дворе автомобиль. Фото: vk.com, Елена Ивановская.Был пикап, стал кабриолет: Снежная глыба раздавила припаркованный в кемеровском дворе автомобиль. Фото: vk.com, Елена Ивановская.
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Пришедшая в Кемерово оттепель преподнесла одному из автолюбителей неприятный сюрприз. На его пикап, припаркованный во дворе, с крыши дома сошла снежная глыба, которая раздавила автомобиль.

В социальных сетях появились фотографии и видео инцидента, который произошел 4 марта на Советском проспекте. Здесь во дворе дома №6 на припаркованный пикап рухнула снежная глыба. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. К счастью, людей в момент происшествия в пикапе не было.

Был пикап, стал кабриолет: Снежная глыба раздавила припаркованный в кемеровском дворе автомобиль..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Обсуждая инцидент, пользователи соцсети иронично отметили, что теперь пикап стал похож на кабриолет.

«Да он на пикапе просто решил снег увезти к себе домой, в кузов не влезло, нагрузил на крышу», - шутливо отметил пользователь «ВКонтакте» Владимир.

«Пикап-кабриолет рамный. Хозяину машинки успешного разрешения с УК», - написал другой пользователь Роман.

Нашлись и те, кто посочувствовал владельцу машины и посоветовал подать в суд на управляющую компанию, которая плохо очищает снег с крыш. Ведь на месте автомобиля могла быть женщина с коляской или ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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