Камеры наблюдения зафиксировали, как кемеровчанка изуродовала чужую машину

Жительница города Кемерова была весьма напугана и опечалена тем, что ее автомобиль оказался испорчен неизвестными. Кто-то облил крышу машины едкой жидкостью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695220" frameborder="0"></iframe> Женщина облила крышу чужого авто повреждающей жидкостью.

В течение некоторого времени кемеровчанке, живущей в одном из домов на Октябрьском проспекте, в домофон звонила неизвестная женщина. Незнакомка была очень настойчива, однако кемеровчанка отказывалась открывать ей дверь. В один из дней в конце февраля женщина вышла на улицу, направилась к своему автомобилю и с ужасом увидела, что тот поврежден. Кто-то облил машину едкой жидкостью, повредившей лакокрасочное покрытие.

Кемеровчанка обратилась в компанию «Безопасный дом», которая установила камеры наблюдения на подъезды. Женщина попросила предоставить ей видеозаписи с разных подъездов. Специалисты компании предоставили ей записи. Камеры запечатлели, как мимо автомобиля кемеровчанки проходит неизвестная женщина, ненадолго останавливается и чем-то обливает машину. Личность злоумышленницы пока не установлена.