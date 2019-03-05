2019-03-05T12:51:31+03:00
Происшествия

Камеры наблюдения зафиксировали, как кемеровчанка изуродовала чужую машину

Личность злоумышленницы устанавливается
Екатерина РОМАНОВА
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Камеры наблюдения зафиксировали, как кемеровчанка изуродовала чужую машину. Фото: кадр видео "Безопасный дом".Камеры наблюдения зафиксировали, как кемеровчанка изуродовала чужую машину. Фото: кадр видео "Безопасный дом".
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Жительница города Кемерова была весьма напугана и опечалена тем, что ее автомобиль оказался испорчен неизвестными. Кто-то облил крышу машины едкой жидкостью.

Женщина облила крышу чужого авто повреждающей жидкостью.

В течение некоторого времени кемеровчанке, живущей в одном из домов на Октябрьском проспекте, в домофон звонила неизвестная женщина. Незнакомка была очень настойчива, однако кемеровчанка отказывалась открывать ей дверь. В один из дней в конце февраля женщина вышла на улицу, направилась к своему автомобилю и с ужасом увидела, что тот поврежден. Кто-то облил машину едкой жидкостью, повредившей лакокрасочное покрытие.

Кемеровчанка обратилась в компанию «Безопасный дом», которая установила камеры наблюдения на подъезды. Женщина попросила предоставить ей видеозаписи с разных подъездов. Специалисты компании предоставили ей записи. Камеры запечатлели, как мимо автомобиля кемеровчанки проходит неизвестная женщина, ненадолго останавливается и чем-то обливает машину. Личность злоумышленницы пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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