«Так получилось»: Артист театра объяснил, зачем сказал о бомбе в самолете

59-летний артист, по чьей вине в воскресенье был задержан самолет, объяснил, почему сказал о бомбе в сумке. Артист заявил, что сотрудники аэропорта ему хамили, а сам он просто произнес безобидную фразу, не желая никому зла.

Авиапассажир, сообщивший о том, что в его сумке находится бомба, задержан в кемеровском аэропорту и доставлен в дежурную часть. Лже-минером оказался 59-летний артист, который приезжал в Кемерово на детский конкурс – на нем он выступал как судья. Позже мужчина принял алкогольные напитки и, сев в самолет, поставил сумку в проходе. Стюардессы, по мнению артиста, в грубой форме потребовали убрать сумку, на что он заявил, будто везет бомбу. Позже, уже оказавшись в дежурной части, артист оправдывался.

- Я что, идиот?! Я – артист, еду на конкурс к детям… Какая бомба?! – сокрушенно качал головой артист. – Вы знаете, как они обращаются? Это хамство!

После того, как самолет обыскали кинологи с собаками, пассажиры отправились в Москву. А вот артисту театра пришлось задержаться в Кемерове.

- В ходе проведения досмотра пассажира, его ручной клади, обследования территории аэропорта с применением служебно-розыскной собаки предметов и веществ, представляющих опасность не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области.

В отношение артиста составлен протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сам же артист заявил, что никаких штрафов платить не собирается, а говоря о бомбе в сумке он и подумать не мог, что его слова будут восприняты буквально.

Напомним, сообщение о том, что один из пассажиров заявил о бомбе на борту самолета поступило утром в воскресенье, 3 марта. Пассажиры, уже занявшие свои места, срочно были эвакуированы. Злоумышленника тут же задержали. А самолет отправился в полет примерно с трехчасовой задержкой.