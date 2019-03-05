2019-03-05T21:09:08+03:00
Общество

Скрывшегося с места ДТП кемеровчанина сняла камера видеонаблюдения

Автомобилист врезался в чужой автомобиль и скрылся с места аварии
Екатерина РОМАНОВА
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Скрывшегося с места ДТП кемеровчанина сняла камера видеонаблюдения. Фото: кадр видео "Безопасный дом.Скрывшегося с места ДТП кемеровчанина сняла камера видеонаблюдения. Фото: кадр видео "Безопасный дом.
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Кемеровчанка оставила свой автомобиль припаркованным во дворе одного из домов по улице Волгоградской. А когда вернулась, оказалось, что кто-то повредил машину: на бампере автомобиля была огромная вмятина.

Мужчина врезался в машину во дворе и уехал.

Девушка обратилась в ГИБДД, а инспекторы отправились в компанию «Безопасный дом» и попросили предоставить записи с камер видеонаблюдения. И действительно, камеры зафиксировали все, что случилось на парковке. Как оказалось, мужчина на голубом автомобиле на повороте въехал в автомобиль потерпевшей. От удара припаркованная иномарка даже немного откатилась назад! Водитель вышел из своей машины, внимательно осмотрел место ДТП и повреждения, которые причинил. А потом спокойно развернулся и ушел в сторону детского сада. Оттуда он вернулся с коробкой, поставил ее на заднее сиденье машины, еще раз осмотрел осмотрел место аварии и поспешил уехать.

Сотрудники ГИБДД после изъятия записи с камеры поехали в детский сад, чтобы уточнить, узнают ли они человека, попавшего в объективы камер. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, устроившего ДТП и скрывшегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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