Скрывшегося с места ДТП кемеровчанина сняла камера видеонаблюдения

Кемеровчанка оставила свой автомобиль припаркованным во дворе одного из домов по улице Волгоградской. А когда вернулась, оказалось, что кто-то повредил машину: на бампере автомобиля была огромная вмятина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695454" frameborder="0"></iframe> Мужчина врезался в машину во дворе и уехал.

Девушка обратилась в ГИБДД, а инспекторы отправились в компанию «Безопасный дом» и попросили предоставить записи с камер видеонаблюдения. И действительно, камеры зафиксировали все, что случилось на парковке. Как оказалось, мужчина на голубом автомобиле на повороте въехал в автомобиль потерпевшей. От удара припаркованная иномарка даже немного откатилась назад! Водитель вышел из своей машины, внимательно осмотрел место ДТП и повреждения, которые причинил. А потом спокойно развернулся и ушел в сторону детского сада. Оттуда он вернулся с коробкой, поставил ее на заднее сиденье машины, еще раз осмотрел осмотрел место аварии и поспешил уехать.

Сотрудники ГИБДД после изъятия записи с камеры поехали в детский сад, чтобы уточнить, узнают ли они человека, попавшего в объективы камер. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, устроившего ДТП и скрывшегося.