2019-03-06T07:28:55+03:00
Общество

Воспитанники ленинск-кузнецкого детского дома выиграли в конкурсе квадрацикл

Ребятишки из детских домов Кузбасса отметили Масленицу на «Танае»
Мария КОЛОСОВА
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Воспитанники ленинск-кузнецкого детского дома выиграли в конкурсе квадрацикл. Фото: Егор Евграфьев.Воспитанники ленинск-кузнецкого детского дома выиграли в конкурсе квадрацикл. Фото: Егор Евграфьев.
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Воспитанники пяти детских домов Кузбасса области в минувший вторник дружно отметили наступающую Масленицу. Праздник для них организовал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

-На мероприятие, которое прошло на базе санатория «Танай», приехали ребятишки из Прокопьевска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Белова и Промышленновского района – всего около 200 человек, - рассказала Анна Евгеньевна. – Мы постарались всем им подарить самые приятные впечатления и позитивное настроение.

Как и должно быть на любом празднике, дети веселились вовсю: водили хоровод с ростовыми куклами, подпевали задорным творческим коллективам, катались на лошадях, посетили местный зоопарк и пообщались с животными, фотографировались с аляскинскими маламутами, участвовали в масленичных забавах,. Кстати, в их числе был и традиционный конкурс по перетягиванию каната, победа в котором подарила победителям не что-нибудь, а самый настоящий квадрацикл! Выиграли его воспитанники ленинск-кузнецкого детского дома №1.

-На самом деле, мы даже не знали, что будет разыгрываться такой приз, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной части Елена Мухарева. – В программе праздника просто значился такой конкурс как перетягивание каната. Специально не готовились, но ребята у нас очень дружные, слаженные, потому и выиграли. В целом, все очень довольны! Хотелось бы сказать большое спасибо губернатору области и организаторам за возможность поучаствовать в таком мероприятии, для нас это было впервые и все сделано на самом высоком уровне.

В перерывах между конкурсами ребята смогли прокатиться по территории «Таная» на квадрациклах и снегоходах. А тех, кто проголодался, ждали аппетитные блинчики, пироги, горячий чай и вкусная полевая каша. Завершили праздник, по традиции, сжиганием чучела Масленицы. Сгорело быстро, а значит – весна и тепло уже на пороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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