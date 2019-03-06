Сергей Цивилев: кузбасские женщины сломали стереотипы

В областной администрации 6 марта собрались жительницы Кузбасса, которые посвятили свою жизнь нетипичным для женщин профессиям. Были здесь и машинисты башенных кранов, и водители тяжелой техники, и электрогазосварщицы, и подземные маркшейдеры.

До начала губернаторского приема мы пообщались с несколькими работницами об их непростой, но, безусловно, интересной судьбе. Например, Зинаида Абалакова проработала на шахте 30 лет, шесть из них – под землей.

– В Кемерово я приехала девчоночкой с Омской области. Мне было 20 лет. Сразу пошла работать на шахту. Здесь же познакомилась с будущим мужем – Федор был высоким парнем, сразу мне понравился, – вспоминает труженица тыла и ветеран труда. – Свадьбу мы сыграли 8 марта, этот праздник для нас всегда был семейным.

Зинаида Абалакова 30 лет проработала на шахте Фото: Сергей Гавриленко

Несмотря на тяжелейшие условия работы в шахте, успевала Зинаида Абалакова и на танцы с подружками бегать, и детей растить. А после выхода на пенсию 89-летняя кемеровчанка 15 лет пела в хоре «Бабье лето».

– Петь я очень любила, но сейчас здоровье уже не позволяет. Ушла из хора два года назад, но всегда с удовольствием хожу на концерты, – отметила ветеран.

Галина Титова приехала на губернаторский прием из Междуреченска. Она уже шесть лет водит пассажирский автобус.

Чтобы наградить ветеранов труда, Сергей Цивилев нарушил протокол и подходил к каждой женщине лично

– Права категории В я получила 15 лет назад, потом отучилась на С, некоторое время водила грузовой автомобиль, потом стала водителем автобуса. Сейчас еще и мотоцикл вожу, - говорит Галина. – На нашем предприятии есть еще одна девушка-водитель. Мужчины-коллеги к нам хорошо относятся, а вот пассажиры первое время сильно удивлялись женщине-водителю. Но сейчас уже привыкли, бабушки хвалят.

Еще одна представительница неженской профессии, сигналист железнодорожной станции Алена Чалдина, поделилась, что для нее губернаторский прием – повод напомнить себе, что она женщина.

– Я хочу, чтобы таких праздников было больше для наших женщин. Порой, работая на такой нелегкой работе, забываешь, что ты женщина. Вот в моем гардеробе нашлось всего одно платье, которое я давно-давно не надевала! И сегодняшний прием – повод вспомнить, что платьев в гардеробе должно быть больше! – улыбается Алена Чалдина.

Обращаясь к представительницам прекрасной половины, губернатор Сергей Цивилев отметил, что женщины вносят большой вклад в развитие экономики Кузбасса, что они своим примером доказали, что нет неженской работы и невыполнимых задач.

Сигналист железнодорожной станции Алена Чалдина (на фото в изумрудном с разводами платье) пожелала, чтобы такие праздники для кузбасских женщин устраивали чаще

– На сегодняшний день практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Это связано с тем, что представительницы прекрасной половины человечества отважились сломать стереотипы, добились успеха в разных областях нашей жизни. Такая сила и упорство достойны самого глубокого уважения! – сказал Сергей Цивилев.