Масленица 2019 в Кемерове: где отметить и что посмотреть

В это воскресенье, 10 марта, для православных христиан завершается масленичная неделя, предваряющая Великий Пост. Мы расскажем, какие праздничные площадки в этот день можно посетить.

Парк Чудес зовет!

10 марта «Парк Чудес» приглашает всех кемеровчан и гостей города на Масленицу. В этот день гостей парка ждет большая праздничная программа, душевные песни, зажигательные танцы, веселые конкурсы, призы и подарки, акция «Дерево желаний», большой масленичный квест по парку, в котором любой активный участник может получить гарантированный приз.

- Если вы не любите активные конкурсы и игры, а побороться за приз все же хочется, то для вас мы подготовили конкурс на изготовление самой креативной, самой необычной куклы Масленицы. Прием конкурсных работ уже идет! Вашу куклу вы можете принести в парк, в зал игровых автоматов, до 6 марта включительно. К участию в конкурсе допускаются ВСЕ, ограничений по возрасту нет! Кукла может быть сделана из чего угодно, из любых подручных материалов, быть плоской или объемной, любого размера. Все зависит от вашей фантазии и воображения! Победитель получит вкуснейший приз, которому будет рада вся семья, - рассказали в «Парке Чудес».

Весь день на территории парка будут работать торговые ряды по продаже блинчиков, шашлыков и горячих напитков. Также всех гостей ждет приятный сюрприз - будут запущены аттракционы: «Летающие драконы», «Веселые горки», «Автодром», «Паровозик «Башмачок».

Кроме того, каждый сможет испытать себя и забраться на масленичный столб с ценными призами. В конце праздника по традиции пройдет сжигание чучела Масленицы. Кульминацией праздника станет выступление прославленного ВИА «ПолтиШОК».

Кемеровский «Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

10 марта, начало в 13.00

Вход свободный

Состязаемся в силе и ловкости. Фото: "Парк чудес"

Три дня веселья в «Томской писанице»

«Томская писаница» в этом году празднует Масленицу сразу три дня. 8 марта в музее-заповеднике пройдет семейная игровая программа «К теще на блины!», 9-го - «Детская Масленица», а 10 марта состоится «Широкая Масленица»!

Каждый день гостей «Томской писаницы» ждет что-то новое. Так, например, для «Детской Масленицы» Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара подготовил спектакль, 8 и 9 марта пройдет квест «Семь блинов», посвященный масленичной неделе.

Последний праздничный день будет отмечаться с большим размахом. Планируется установить сразу несколько рекордов. В том числе приготовить более тысячи блинов и возвести самую высокую блинную стопку в Сибири . На поляне праздников гостей музея-заповедника будет ждать красочное файер-шоу, а также самое высокое чучело Масленицы в Кузбассе - семиметровое. Помимо этого 10 марта пройдет конкурс на лучшую масленичную куклу. Конечно, не обойдется без традиционных забав - кулачные бои, масленичный столб и взятие снежной крепости.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

8 - 10 марта, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 400 рублей

самая высокая стопка блинов и самое высокое чучело зимы будут здесь! Фото: музей-заповедник "Томская писаница""

Игры и гуляния в «Таежной заимке»

Не остается в стороне от празднования масленицы и туристический центр «Таежная заимка». Здесь пройдут веселые гуляния и игры, во время которых можно получить заряд бодрости и позитивного настроения, а также сделать свою масленичку. Также гостей ждет музыкально-игровая программа «Прощай, Масленица!».

«Таежная заимка – территория хаски»

«Таежная заимка»

Город-спутник Лесная Поляна (на кольце Лесной Поляны направо, мимо выставочного полигона по расчищенной дороге в тайгу около 2 километров, на развилке дорог деревянный указатель на «Таежную Заимку»)

Телефон для справок: 8-903-944-9302

10 марта, начало в 12.00

Веселая Масленица на Таежной заимке. Фото: Таежная заимка.

Масленичный парад в ДК Шахтеров

Ждут любителей масленичных забав и вкусных блинов и в парке ДК Шахтеров. Мероприятие начнется с праздничного театрализованного шествия «Масленичный парад». Программа одновременно будет проходить на нескольких площадках. На сцене состоится концерт, подготовленный творческими коллективами города. На площадках парка будут организованы торговые ряды, все желающие смогут сделать памятное фото с ростовой куклой «Масленичный блин», принять участие в конкурсах и эстафетах.

На протяжении всего праздника будут работать игровые площадки «Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Метание метелки», «Бой подушками». Кульминацией праздника станет древнерусский обряд сожжения чучела Масленицы и подведение итогов конкурсов с вручением сладостей и подарков.

Дворец культуры Шахтеров

пр. Шахтеров, 2

10 марта, начало в 12.30

Вход свободный

Организаторы обещают: будет весело! Фото: ДК Шахтеров.

Кино на Масленицу

В этом году департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и «Кузбасскино» проводят единую областную акцию «Кино на Масленицу». В рамках акции состоится бесплатная демонстрация отечественных кинофильмов прошлых лет из областного фильмофонда. Они посвящены традиционному русскому празднику проводов зимы – Масленице. В мероприятии примут участие 23 муниципальных образования области, показы пройдут в 71 зале. В Кемерове маленькие зрители и их родители смогут увидеть замечательную сказку «Снегурочка».

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, справки по телефону: (384-2) 36-30-31

9 марта, начало в 11.00

Вход свободный

Идем в кино! Фото: Kinopoisk.ru

Знакомимся с народными традициями

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества приглашает кемеровчан не только отметить Масленицу, но и узнать больше об этом народном празднике. Здесь в воскресенье пройдет познавательно-творческое занятие «Ах да Масленица!» Участники познакомятся с русскими народными песнями о Масленице, подробнее узнают о традициях этого праздника, народных гуляниях. Ведущий расскажет о традиционных развлечениях и играх, пригласит детей поучаствовать в некоторых из них. Также дети отведают традиционное масленичное кушанье – блины, узнают рецепт и некоторые секреты их приготовления. На творческом мастер-классе участники изготовят традиционную русскую куклу из ткани и ниток, которая была не только детской игрушкой, но и служила оберегом.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

пр. Ленина, 71

10 марта, начало в 11.00

Цена билетов: от 100 рублей

Идем в кино! Фото: Kinopoisk.ru

Обряд на желание, хороводы и чай на травах

Кемеровский областной краеведческий музей подготовил праздничную программу «Щегловская масленица». В музее оформлена выставка, представляющая народные музыкальные инструменты, традиционную праздничную одежду для масленичных гуляний, русскую посуду для приготовления угощений, чучело Масленицы, маски ряженых, сани-розвальни для гуляний на проводы зимы.

Участники мероприятия познакомятся с обрядами и обычаями праздника, узнают, что такое «позыватки», откуда пошло выражение «первый блин комом» и зачем молодые пары катались в розвальнях. Погрузиться в истоки праздника гости музея смогут, покружив хороводы вокруг чучела Масленицы, примерив на себя маски ряженых, попробовав традиционный сибирский чай на травах с медом и вареньем.

Кульминационным пунктом программы станет изготовление собственного оберега – куклы Масленицы, берестяной свистульки (2 и 9 марта с 13.30 до 16.00).

Праздник завершится обрядом «Исполнение желаний», в ходе которого посетители загадают сокровенное желание и для его исполнения повяжут ленту на древо жизни.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

Пр. Советский, 51

2-10 марта, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей, дети до 4-х лет - бесплатно