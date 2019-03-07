Вандалы с баллончиками портят камеры наблюдения в Новокузнецке

В Новокузнецке злоумышленники портят камеры видеонаблюдения компании «Безопасный дом». Акт вандализма, разумеется, каждый раз попадает на камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695543" frameborder="0"></iframe> Вандалы закрасили камеры наблюдения в доме.

Домофоны сразу трех подъездов одного из домов по проспекту Шахтеров оказались испорчены краской, которую распылили из баллончиков злоумышленники. Камеры наблюдения зафиксировали, как к подъезду подходят два человека. Один из них одет в темную куртку. Лица этого мужчины не видно, так как он стоит спиной к камере, при этом на его голове надет капюшон. В это время второй злоумышленник подносит баллончик к объективу камеры наблюдения и разбрызгивает краску. Он уверен: случайные прохожие на заметят происходящего за спиной его товарища. При этом злоумышленник стоит так, что сам не попадает в объектив.

Специалисты компании «Безопасный дом» обратились за помощью в поимке злоумышленников в полицию и передали стражам порядка записи. Ведется поиск вандалов.

Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».