Вандалы с баллончиками портят камеры наблюдения в Новокузнецке
В Новокузнецке злоумышленники портят камеры видеонаблюдения компании «Безопасный дом». Акт вандализма, разумеется, каждый раз попадает на камеры.
Вандалы закрасили камеры наблюдения в доме.
Домофоны сразу трех подъездов одного из домов по проспекту Шахтеров оказались испорчены краской, которую распылили из баллончиков злоумышленники. Камеры наблюдения зафиксировали, как к подъезду подходят два человека. Один из них одет в темную куртку. Лица этого мужчины не видно, так как он стоит спиной к камере, при этом на его голове надет капюшон. В это время второй злоумышленник подносит баллончик к объективу камеры наблюдения и разбрызгивает краску. Он уверен: случайные прохожие на заметят происходящего за спиной его товарища. При этом злоумышленник стоит так, что сам не попадает в объектив.
Специалисты компании «Безопасный дом» обратились за помощью в поимке злоумышленников в полицию и передали стражам порядка записи. Ведется поиск вандалов.
Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU