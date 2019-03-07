2019-03-07T12:09:41+03:00
Общество

Вандалы с баллончиками портят камеры наблюдения в Новокузнецке

Злоумышленников разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Вандалы с баллончиками портят камеры наблюдения в Новокузнецке. Фото: кадр видео "Безопасный дом.Вандалы с баллончиками портят камеры наблюдения в Новокузнецке. Фото: кадр видео "Безопасный дом.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке злоумышленники портят камеры видеонаблюдения компании «Безопасный дом». Акт вандализма, разумеется, каждый раз попадает на камеры.

Вандалы закрасили камеры наблюдения в доме.

Домофоны сразу трех подъездов одного из домов по проспекту Шахтеров оказались испорчены краской, которую распылили из баллончиков злоумышленники. Камеры наблюдения зафиксировали, как к подъезду подходят два человека. Один из них одет в темную куртку. Лица этого мужчины не видно, так как он стоит спиной к камере, при этом на его голове надет капюшон. В это время второй злоумышленник подносит баллончик к объективу камеры наблюдения и разбрызгивает краску. Он уверен: случайные прохожие на заметят происходящего за спиной его товарища. При этом злоумышленник стоит так, что сам не попадает в объектив.

Специалисты компании «Безопасный дом» обратились за помощью в поимке злоумышленников в полицию и передали стражам порядка записи. Ведется поиск вандалов.

Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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