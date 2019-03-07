2019-03-07T14:30:51+03:00
Общество

То тепло, то холодно: синоптики рассказали о погоде на 8 марта и Масленицу.

Теплый и холодный фронты будут сменять друг друга
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
То тепло, то холодно: синоптики рассказали о погоде на 8 марта и Масленицу.То тепло, то холодно: синоптики рассказали о погоде на 8 марта и Масленицу.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Целых три дня подряд отдыхают на этой неделе кузбассовцы. В пятницу мужчины поздравляют своих женщин с праздником весны, 8 марта. А уже в воскресенье завершаются масленичные гуляния. Какой будет погода в большие выходные?

- В ближайшие дни у нас сохранится хорошая весенняя погода. Ее характер будет переменчивым за счет чередования холодного и теплого фронтов: ожидается и снег, и солнце. Температуры будут от салобоположительных до слабоотрицательных, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Впрочем, март славится непостоянной погодой, и, на следующей неделе может немного похолодать.

Пятница, 8 марта, ожидается снежной: в большинстве районов пройдет снег и мокрый снег. На юге области будет тепло: до +10 градусов, а вот на севере воздух прогреется лишь до 0…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов, а на юге области – до 17 градусов мороза.

В выходные дни мы также будем находиться под влиянием очередного циклона, который принесет тепло и осадки – мокрый снег. В субботу до 8 метров в секунду усилится западный ветер, причем его порывы могу достигать 13 метров в секунду. За счет прохождения теплого фронта температура существенно не изменится: днем 0…-5 градусов, по югу области – до +5. Ночью же похолодает до -10 градусов.

Воскресенье будет ветреным, однако температура воздуха днем будет держаться в тех же пределах, пройдет мокрый снег. Так что отправляясь на масленичные гуляния, позаботьтесь о том, чтобы всем членам семьи было тепло и комфортно. Ночью похолодает до -10 градусов.

В начале следующей недели холодные фронты также будут чередоваться, подчеркивая переменчивый характер мартовской погоды. Температура будет держаться в тех же пределах, а снег пройдет в большинстве районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Предприниматель из Юрги отдал долги по налогам и кредитам маршрутными такси
Не Клара: у кемеровчанина украли кларнет
Кемерово присоединился к Всероссийской акции «Не виновата»
Турист привез в Кузбасс смертельную лихорадку Денге
Первую ледовую переправу закрыли в Кузбассе
Кузбассовец поверил лже-сотруднику банка и лишился 85 000 рублей
8 марта изменится расписание общественного транспорта в Кемерове
Алиментщик из Кузбасса стал звездой телеэфира
Легковушка вылетела на тротуар после ДТП в Кемерове
Загадочный плазменный шар появился в небе над Шерегешем
Возле старого дома кузбассовец обнаружил ружье в мешке
Директор кузбасского дома культуры получал деньги за нанятых мертвых душ
Ледяная глыба обрушилась на козырек в кемеровском дворе
Кузбасские приставы рассказали, как зовут злостных алиментщиков
Бойцы Росгвардии хитростью поймали преступника в Прокопьевске
Сергей Цивилев потребовал ускорить работу по ликвидации экологических нарушений разреза «Кийзасский»
Обиделся на маму и ушел: Кемеровские полицейские искали 10-летнего мальчика по всему городу
Жительница Кузбасса навела на знакомую порчу с помощью яйца и червя
Экс-директор новокузнецкой телекомпании лишился свободы из-за 850 тысяч рублей