То тепло, то холодно: синоптики рассказали о погоде на 8 марта и Масленицу.

Целых три дня подряд отдыхают на этой неделе кузбассовцы. В пятницу мужчины поздравляют своих женщин с праздником весны, 8 марта. А уже в воскресенье завершаются масленичные гуляния. Какой будет погода в большие выходные?

- В ближайшие дни у нас сохранится хорошая весенняя погода. Ее характер будет переменчивым за счет чередования холодного и теплого фронтов: ожидается и снег, и солнце. Температуры будут от салобоположительных до слабоотрицательных, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Впрочем, март славится непостоянной погодой, и, на следующей неделе может немного похолодать.

Пятница, 8 марта, ожидается снежной: в большинстве районов пройдет снег и мокрый снег. На юге области будет тепло: до +10 градусов, а вот на севере воздух прогреется лишь до 0…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов, а на юге области – до 17 градусов мороза.

В выходные дни мы также будем находиться под влиянием очередного циклона, который принесет тепло и осадки – мокрый снег. В субботу до 8 метров в секунду усилится западный ветер, причем его порывы могу достигать 13 метров в секунду. За счет прохождения теплого фронта температура существенно не изменится: днем 0…-5 градусов, по югу области – до +5. Ночью же похолодает до -10 градусов.

Воскресенье будет ветреным, однако температура воздуха днем будет держаться в тех же пределах, пройдет мокрый снег. Так что отправляясь на масленичные гуляния, позаботьтесь о том, чтобы всем членам семьи было тепло и комфортно. Ночью похолодает до -10 градусов.

В начале следующей недели холодные фронты также будут чередоваться, подчеркивая переменчивый характер мартовской погоды. Температура будет держаться в тех же пределах, а снег пройдет в большинстве районов области.