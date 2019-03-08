Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Будь героем!

Пробуждаемся от зимней спячки и покоряем новые вершины

Весна – то самое время, когда каждый из нас пробуждается от зимней спячки, вспоминает о том, как это здорово – двигаться. А еще – это время продемонстрировать отличную физическую подготовку и совершить подвиг для своей прекрасной дамы – или вместе с ней. Так что одеваемся поудобнее и спешим на гонку «Неудержимые. Пробуждение».

В самом центре города, в парке имени Гагарина, уже проложена 4-километровая трасса, которую предстоит преодолеть. Сделать это можно как в одиночку, так и в паре «парень + девушка» - организаторы уверены, что это – отличная возможность проверить и укрепить чувства. А для тех, чья любовь нашла продолжение в детях, предусмотрена категория «Отцы и дети». Родителю в паре с ребенком нужно будет преодолеть самую короткую трассу – длиной всего один километр. Кроме того, состоятся забеги для команд из 4 человек – для настоящих дружеских банд!

Быть героем – это значит преодолеть более 30 препятствий, подставить свое плечо тому, кт в этом нуждается или побить все возможные герои. И путь позитивная гонка «Неудержимые» действительно пробудит от зимней заторможенности каждого, кто на нее придет!

Парк имени Гагарина

10 марта, начало в 10:00, завершение в 14:30

Вход для зрителей свободный. Стоимость участия от 1000 рублей.

Веселимся на городской площади!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Горячие блины и чучела Зимы

Отмечаем Широкий разгуляй и веселимся!

В течение целой недели россияне по доброй традиции праздную Масленицу. Пожалуй, столько блинов, сколько съедается на этой неделе, не готовится и в течение всего года! А все потому, что каждый хочет поскорее распрощаться с зимой и приблизить наступление не календарной, а самой настоящей весны.

В Новокузнецке празднования Масленицы пройдут во все районах города. Так в саду «Алюминщик» с 10:00 будут поднимать гири и перетягивать канаты, гадать на пирожках, а в 13:00 можно будет помериться ловкостью в лазании на столб. В 12:00 будут провожать зиму на площадях общественных мероприятий Куйбышевского района и Новобайдаевского микрорайона, а еще – в Листвягах. Здесь также пройдут состязания в силе и ловкости, а кульминацией станет сжигание чучела Зимы.

Главные же мероприятия развернутся на площади общественных мероприятий Центрального района. Гостей ожидает театрализованное действие с задорными Скоморохами, Зимой-Матушкой, Масленицей, Весной-Красной, весёлыми играми, конкурсами, забавами, шутками-прибаутками, песнями и танцами, ярмаркой и горячими блинами. И, конечно, празднество не обойдётся без самого любимого и популярного развлечения русского народа – «покорения» ледяного столба, где любой желающий сможет проявить свою ловкость и сноровку, и достать с верхушки столба приз.

А вот чучел Матушки Зимы в этом году будет несколько. Но лишь одно из них загорится ровно в 14:30, приближая приход долгожданной зимы.

Площадь общественных мероприятий Центрального района

10 марта, 12:00

Вход свободный.

Спектакль-концерт никого не оставить равнодушными. Фото: организаторы концерта.

Если б не было тебя…

Ощущаем великую силу любви, воспетую Джо Дассеном

Песни Джо Дассена известны и любимы на протяжении не одного десятка лет. Его проникновенный голос, полные тепла и любви песни до сих пор приводят в восторг представителей как старшего поколения, так и совсем юных девушек. И в самый женский день в году- 8 марта – в Новокузнецке состоится спектакль-концерт, такой же уникальный, каким был сам Дассен.

Спектакль «Если б не было тебя» о любви, о музыке, о жизни Джо Дассена, которая была многогранной, полной драматизма и трагизма. Здесь актеры не только говорят на разных языках, они еще и живут в разных странах! Так, Рене де Ла Гард, исполняющий песни Дассена, живет и работает во Франции, а Светлана Ивашкова, которая сыграла все женские роли в спектакле – в Новосибирске! Было очень интересно наблюдать и видеть как актеры, с помощью скайпа все больше сближаются, быстрее понимают друг друга, ловят жесты, взгляды и даже начинают понимать друг друга без переводчика, говоря каждый на своем языке.

«Если б не было тебя...» - гимн чистой и всепоглощающей любви, такой же неуловимой, нежной и всеобъемлющей, как сама женщина, которую воспевал Джо Дассен.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

8 марта, начало в 17:00

Цена билетов: от 500 до 1200 рублей.

Одно из главных событий выходных - Масленица! Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость", Григорий Горшков.

Празднуем Масленицу по старинке

Угощаемся блинками и сражаемся на подушках

Прекрасный Международный женский день выпал на выходные, когда отмечается еще один праздник – Масленица. И это – отличный повод угоститься блинками, повеселиться, попеть песен и поучаствовать в старинных русских забавах.

На Кузнецкой крепости провожать зиму будут по старинке. Здесь можно будет узнать об истории праздника, уходящего корнями в верования древних славян, кто же такие Комы и почему им отдавали первый блин. А еще – показать свою удаль в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному», в перетягивании каната и штурме снежного городка. А еще – изготовить поздравительную открытку или сувенир из бисера и глины.

И, конечно же, обязательно на празднике будут блины, медово-имбирные пряники и другие вкусности в ансамбле с горячим ароматным чаем. Феерическим финалом мероприятия станет традиционное сожжение Масленки – чучела, символизирующего зиму и всеобщий хоровод.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

9 марта, начало 12:00

Цена билетов: 20 рублей.