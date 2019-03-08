Ишь ты, Масленица по-Новокузнецки!

В течение целой недели в городе проходили различные мероприятия, посвященные масленице. А 10 марта горожан приглашают на главный день праздника. В воскресенье можно будет от души полакомиться блинами, добыть с ледяного столба подарок, сразиться в силе да удали. И, конечно же, от души повеселиться вместе с друзьями!

Празднуем Масленицу по старинке

Угощаемся блинками и сражаемся на подушках

Прекрасный Международный женский день выпал на выходные, когда отмечается еще один праздник – Масленица. И это – отличный повод угоститься блинками, повеселиться, попеть песен и поучаствовать в старинных русских забавах.

На Кузнецкой крепости провожать зиму будут по старинке. Здесь можно будет узнать об истории праздника, уходящего корнями в верования древних славян, кто же такие Комы и почему им отдавали первый блин. А еще – показать свою удаль в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному», в перетягивании каната и штурме снежного городка. А еще – изготовить поздравительную открытку или сувенир из бисера и глины.

И, конечно же, обязательно на празднике будут блины, медово-имбирные пряники и другие вкусности в ансамбле с горячим ароматным чаем. Феерическим финалом мероприятия станет традиционное сожжение Масленки – чучела, символизирующего зиму и всеобщий хоровод.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

9 марта, начало 12:00

Цена билетов: 20 рублей.

Символ солнца

Зимушка-зима уходить не желает, поэтому нужно, чтобы у каждого дома появилось свое солнышко. Или символ солнышка. Например, такой, как изготавливают в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». На мастер-классе, который проходит 9 и 10 марта, гости раскрашивают деревянные заготовки солнечными символами, у каждого из которых – свое значение. Обязательно персональное солнышко украшается бусинами и закрепляется джутовой веревкой. К слову, пока вы будете мастерить солнечный оберег, узнаете, все-все об истоках Масленицы. Главное – запишитесь на мастер-класс заранее!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

Цена билетов: 250 рублей.

Делаем символ солнца своими руками. Фото: Управление культуры города Новокузнецка.

Кукла, которая помогает

Помните сказку про девочку, у которой была волшебная куколка? Та всегда помогала своей хозяйке, чудесным образом разрешала возникающие трудности и давала советы. А ведь маленькая Масленица – кукла-оберег – действительно была у каждой девочки, девушки и женщины. Их целиком изготавливали из ткани накануне масленицы и хранили в течение всего года. А если вы хотите, чтобы и в вашем доме поселилась такая удивительная Масленица, поспешите на мастер-класс в выставочный зал Детской картинной галереи. Именно здесь преподаватель высшей категории, член Союза художников России Людмила Якунина покажет, как сделать такой оберег и расскажет, как он будет помогать в вашей жизни.

Выставочный зал Детской картинной галереи

Ул. Кирова, 7

10 марта, начало в 10:00

Сжигание чучела - это традиция. Фото: архив КПФото: Роман ЗЛОБИН

Широкий разгуляй

Скоморохи, Зимушка-зима, Масленица, Весна-красна – все эти веселые персонажи станут гвстретят новокузнецчан на Площади общественных мероприятий Центрального района. Спортивные состязания и концертная программа, конкурс фигур-маслениц и конкурс на лучший скворечник, катание на лошадках и ослике, вкусные блины – и это лишь часть того, что ждет новокузнечан на площади!

Конечно же, не обойдётся без самого любимого и популярного развлечения русского народа – «покорения» ледяного столба. Смельчики, используя свои секретные метода, в 13:00 попробуют добраться до его вершины. Каждому, кто сумеет покорить столб, достанется подарок, а самого ловкого ждет суперприз: отдых в солнечной Болгарии.

Кульминацией праздника в 14:30 станет сжигание чучела Масленицы. Не пропустите!

Площадь Общественных мероприятий

10 марта, начало в 12:00

Вход свободный.

Веселимся от души!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

От блинов до плова

Прежде, чем начнется веселье в Кузнецком районе, горожан пригласят на праздничную ярмарку – с 11:00. Здесь можно будет угоститься татарскими вкусностями и ароматным пловом, шашлыками и блинами – в общем, голодным не уйдет никто! А когда согретому горячим чаем и весенними лучами солнцем люду захочется праздника, начнется театрализовано-концертная программа. В 12:00 на главную сцену садавыйдут артисты ДК «Алюминщик», центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», представителей татарской автономии татарский хор «Шатлык», ансамбль народного танца «Кузнецкие самоцветы», хора «Золотая осень» и других исполнителей.

А еще – здесь будут поднимать гири, на скорость распиливать бревна, поедать блины, перетягивать канат. В 13:00 самый отвадные полезут на ледяной столб за подарками, а в 14:00 состоится традиционное сожжение чучела, символа уходящей зимы.

Сад Алюминщиков

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.

Прежде, чни начинать праздновать, нужно подкрепиться.Фото: Валерия ПОЛЕЩУК

Коробейники приглашают!

На площади общественных мероприятий Новобайдаеского микрорайона на целый день появится масленичный городок с ремесленниками, изготавливающими куколки-обереги, сувенирами и сытными рядами. Здесь будут торговать блинами да пирогами, шашлыками да пловом, традиционной татарской и русской выпечкой.

Развлекать гостей будут аниматоры, ростовые куклы. Здесь можно будет покататься на собачьих упряжках, лошадях и даже в шарах!

Красны девицы да добры молодцы расскажут гостям праздника про русские масленичные традиции, устроят настоящие соревнования и состязания. Веселые коробейницы будут угощать гостей вкусными блинами и крендельками. А ярким завершением праздника станет сожжение чучела Масленицы

Площадь общественных мероприятий Новобайдаевского микрорайона

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гуляй, Масленица!

Не просто праздник, а настоящее театрализованное представление состоится на площади перед дворцом Маяковского. Здесь героям представленияпо мотивам сказки «Летучий корабль» Ивану и Забаве предстоит уважить непокорного царя и смастерить волшебную печь для приготовления «чудо-блинов». Проводы зимы не обойдутся без веселых игр и конкурсов. Каждый желающий сможет проявить свои силы в поедании блинов, поднимании гири и других масленичных забавах.

Площадь перед дворцом имени Маяковского

Ул. Пушкина, 26

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.

Одна из традиционных забав - перетягивание каната.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоровод и коромысло

В Куйбышевском районе Масленицу будут встречать ярко и активно. Для тех, кто чудж веселью, приготовлена продовольственная ярмарка. Для любителей вкусно покушать пройдет конкурс по поеданию блинов. Те, кто дружит со спортом, поучаствуют в молодецких забавах: будут поднимать гири, перетягивать канат, сразятся на мешках, пробегутся на ходулях – в общем, продемонстрируют богатырскую силушку.

А в завершении праздника все желающие будут водить хоровод. В завершении праздника ярким огнем загорится чучело Масленицы.

Площадь общественных мероприятий Куйбышевского района

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.

На верхушке столба кузбассовцев ждут подарки!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Масленица пришла!

Жителей поселка Листвяги ждет яркий праздник в честь Масленицы. На праздничной ярмарке каждый найдет себе удовольствие по вкусу. А в 11:00 начнется костюмированное шествие с атрибутами масленичных гуляний: скоморохи-зазывалы, Зима и красавица Весна. В веселых забавах примут участие и дети, и взрослые. Им предстоит доказать молодецкую силу да удаль, от души наплясаться, исполнить песни да частушки, поучаствовать в забавах да конкурсах.

Не обойдется и без покорения праздничного столба. Тех, кто доберется до его вершины, ожидает приз! А в завершении праздника под «Гори, гори ясно!» будет сожжено чучело Масленицы

Площадь общественных мероприятий поселка Листвяги

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.

Хотите отведать самых вкусных блинков? Тогда вам - к нам!Фото: Константин НАГОВИЦЫН

20 килограммов пирога и блины в полтора метра

В воскресенье главная площадь района превратится в яркую праздничную площадку, где пройдут проводы русской зимы. Уже в 10:00 гости смогут подкрепиться блинками с чаем, а в 11:00 начнется концертная программа с играми и молодецкими забавами. В 12:00 на площади самые отважные станут покорять масленичный столб.

Главными же сюрпризами для горожан станут дегустация «Сибирского рыбного пирога» весом более 20 кг и необычные блины диаметром полтора метра. Попробовать их смогут все желающие. Гигантские блины будут печь прямо на месте на огромной сковороде, для которой специально была изготовлена печь на дровах.

Площадь общественных мероприятий Заводского района,

10 марта, начало в 11:00

Вход свободный.