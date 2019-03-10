Кемеровчане проводили зиму и отпраздновали Масленицу

«Масленица идет, Масленица поет!» - эти слова разносятся по всему Пионерскому бульвару. Звучит громкая музыка, вот кто-то запевает частушки. Кажется, до центра событий не добраться – сотни кемеровчан собрались, чтобы проводить надоевшую зиму и встретить долгожданную весну.

Вдоль площади стояли торговые ряды с игрушками ручной работы, различными поделками и выпечкой Фото: Юлия Надкерничная

Пробираемся через торговые ряды, которые выставлены вдоль всего бульвара. Чего тут только нет! Мягкие вязаные игрушки, яркие поделки, горячая выпечка. На входе гостей встречают скоморохи в ярких праздничных нарядах – но без дела они не стоят. На то они и скоморохи, чтобы веселить гостей. Вот двое из них взяли в руки трос – получилась большая скакалка, перепрыгнуть через которую спешат не только дети, но и взрослые.

Больше всего игрушки заинтересовали маленьких горожан Фото: Юлия Надкерничная

На импровизированной сцене гостей ждет Снегурочка – ведущая праздничной программы. Вот она объявляет детский творческий коллектив: горожане радостно встречают выступающих, а во время их номера даже подтанцовывают. Удивительная атмосфера доброты и тепла! В перерывах между номерами Снегурочка загадывает загадки гостям и играет с гостями праздника.

А вот через гигантскую скакалку с удовольствием прыгали и взрослые Фото: Юлия Надкерничная

Как рассказала нам заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра детского творчества Центрального района Татьяна Канаева, участники творческих кружков месяц готовились к мероприятию. Ребята открыли празднование собственными номерами, выступили коллективы хореографии, фольклорных и эстрадных песен. Звуки детского пения разносились далеко за пределы площади, привлекали прохожих принять участие в праздновании и окунуться в атмосферу Масленичных забав.

Юным артистам аплодировали и подпевали Фото: Юлия Надкерничная

- Я шел по делам, когда услышал громкое детское пение. Зашел на площадь, и меня угостили блинами. В следующем году обязательно приду на Масленицу со своими детьми, им точно понравится, - поделился впечатлениями от мероприятия кемеровчанин Игорь.