Семь чучел Масленицы одновременно сожгли на новокузнецкой площади

На центральной площади общественных мероприятий города Новокузнецка состоялись проводы русской зимы. В честь праздника здесь сожгли не одно, а семь чучел Масленицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696260" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке массово сжигали чучела Маслениц..10 марта 2019Екатерина РОМАНОВА

На всех площадях города Новокузнецка в воскресенье было весело: здесь проходили проводы русской зимы. В каждом районе по традиции горожане забирались на масленичные столбы за подарками, сражались на подушках, состязались в силах и ловкости.

Молодецкие забавы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Так, в Центральном районе один из силачей сумел поднять 24-килограммовую гирю целых 75 раз!

Победитель конкурса поднял 24-килограммовую гирю 75 раз!Фото: Екатерина РОМАНОВА

А во время одного из конкурсов состязались любители блинов. Сначала - дети, а потом - взрослые. Они ели да нахваливали вкусные блинки!

Крнкурс по скоростному поеданию блинов.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мужчины, раз за разом поднимающиеся вверх на масленичный столб, получали вожделенные подарки, главным из которых было путешествие в Болгарию.

Главный приз - поездка в Болгарию.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, один из участников праздника решил немного схитрить, но вместо того, чтобы ускорить подъем, застрял на столбе из-за заевшего карабина страховки. Мужчине пришлось провисеть около пяти минут в одних трусах на столбе!

Мужчине пришлось провисеть несколько минут на столбе из-за заевшего карабина страховки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ярким финалом праздника стало сожжение сразу семи чучел Масленицы. А перед этим несколько творческих команд поучаствовали в конкурсе на самое красиво чучело Масленицы.

Русские красавицы на проводах зимы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Каждая из команд достойно выступила. Одни исполняли русские частушки, другие – современные песни. Однако каждая команда продемонстрировала самое главное: желание как можно скорее приблизить наступление весны.

Русские частушки и современные песни - все звучало на празднике!Фото: Екатерина РОМАНОВА

И вот всех Маслениц расставили на специальной площадке и подожгли. Все они дружно загорелись и в считанные минуты сгорели дотла. Так что теперь-то весна совсем скоро придет в Кузбасс!