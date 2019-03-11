На неделе в Кузбассе потеплеет до +9 градусов

Похоже, для кузбассовцев начинает расцветать весна. Как отмечают синоптики, днем на неделе с 12 по 15 марта воздух будет прогреваться до +9 градусов.

В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится весенняя погода. При этом прогнозируется смещение атмосферных фронтов, из-за чего в регионе будет ветрено и с осадками.

Во вторник, 12 марта, в Кузбассе ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, который задержится на несколько дней. Это добавит погоде ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдет небольшой мокрый снег, а где-то даже метель. В этот день будет очень скользко, так что и водителям, и пешеходам надо быть особенно внимательными.

Днем столбики термометров поднимутся до -2,+3 градусов Цельсия, по югу возможно потепление до +9. Однако ночь все еще будет холодной. И если в целом по области ночная температура составит -1,-6 градусов, то в горных районах будет значительно прохладнее - до -11,-16 градусов.

В среду, 13 марта, воздух прогреется до +4,+9 градусов, ночью ожидается 0,-5, местами -10,-15 градусов Цельсия.

В четверг, 14 марта, находясь в теплом секторе циклона, дневные отметки повысятся до +4,+9 градусов. При этом ночью сохранятся минусовые температуры. По области ожидается в пределах -1,-6, в горах -12,-17. Оба дня в регионе будут снежными.

В пятницу, 15 марта, синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры, которое будет связано с прохождение холодного фронта. В большинстве районов области пройдет снег, местами метель и гололед. Температура днем +1,+6, ночью -4,-9, местами -10,-15 градусов. В последний рабочий день в регионе будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.