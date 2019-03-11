Ледовые переправы в Кузбассе могут закрыть раньше срока

Ледовые переправы в Кузбассе планируют закрыть к 1 апреля. Однако теплая погода может скорректировать сроки в меньшую сторону.

В понедельник, 11 марта, в администрации Кемеровской области прошло аппаратное совещание, где обсуждались вопросы подготовки к предстоящему паводку.

Все имущество должно быть застраховано

Первым делом губернатор обратил внимание на вопрос страхования муниципального и частного имущества, которое попадает в зону возможного подтопления. Данными вопросами в регионе занимаются девять страховых компаний.

В этом году паводковыми водами могут быть задеты 186 населенных пунктов, а это 8106 домов и 20089 человек. Также в зону возможного подтопления попадают пять участков автомобильных дорог федерального значения (два в Мариинском районе, по одному в Топкинском районе, поселке Рассвет Кемеровского района и Чебулинском районе) и три автомобильных моста федерального значения.

На данный момент уже застраховано 93 социально значимых объектов муниципального имущества: это школы, детские сады, больница, медицинское оборудование, музей, мосты, дороги и дамбы на страховую сумму свыше 222 миллионов рублей. Также за счет средств областного бюджета будут застрахованы 670 жилых домов граждан льготных категорий на сумму 1,16 миллиона рублей.

«Вся работа по страхованию имущества должна быть завершена до 1 апреля 2019 года», – отметил начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский.

Ледовые переправы ликвидируют к апрелю

В Кузбассе продолжается работа межведомственной комиссии, которая проверяет готовность муниципалитетов к предстоящему паводку. Так, из 18 попадающих в зону возможного подтопления территорий на сегодняшний день проверено семь: Белово, Киселевск, Прокопьевск, Крапивинский, Промышленновский, Топкинский и Яшкинский районы. Кроме того, к прохождению паводковых вод готовы 19 из 24 гидротехнических сооружений.

Уже сейчас на территории региона организованы 108 гидропостов, с помощью которых ведется наблюдение за уровнем рек. А также ведется работа по закрытию ледовых переправ. Все 50 оставшихся переправ планируется закрыть до 1 апреля. Впрочем, специалисты не исключают и временных подвижек. Из-за установившейся теплой погоды закрытие и ликвидация переправ может произойти раньше намеченного срока.

Также во время совещания стало известно, когда в Кузбассе начнется вскрытие рек.