Пластилиновая история: Учитель из Кузбасса своими руками воссоздает исторические баталии

В школе № 14 Киселевска дети изучают историю с пластилином в руках. Прочитав о той или иной битве в учебнике, после уроков они вместе со своим учителем, Андреем Рыбаком, создают пластилиновые исторические реконструкции.

Школьники с интересом относятся к ожившей истории. Фото: личный архив героя публикации.

Детские пальчики ловко мнут пластилин, катают шарики, вытягивают колбаски. Здесь - сплюснуть, здесь - растянуть. Вон туда - добавить немного желтого, а вот тут нужно аккуратненько прикрепить шеврон… Ребятишки из киселевской школы № 14 при помощи пластилина и под чутким руководством Андрея Рыбака, учителя истории и ОБЖ, в буквальном смысле творят прошлое своими руками. Лепят из пластилина фигурки воинов и воссоздают дух эпохи того или иного сражения.

Дети в деталях воссоздают сцены исторических баталий. Фото: личный архив героя публикации.

Пластилиновые фигурки высотой около 4,5 сантиметра, но каждый воин вылеплен с максимальной исторической достоверностью: тут и мелкие детали формы, и оружие, и даже выражения пластилиновых лиц соответствуют месту и времени.

- Если каждый день только и делать, что лепить, всю композицию можно создать за неделю, - улыбается Андрей Рыбак. - Но у меня другая цель: заинтересовать детей историей, показать, что она живая. Так что изучаем историческое событие, форму, которую носили в те времена, оружие, корабли, быт. А потом в деталях стараемся воссоздать. На это уходит почти весь учебный год.

Теория из учебников после уроков превращается в пластилиновую историю. Фото: кадр видео "Телерадиокомпания Киселевск""

Из капитанов - в учителя

Андрей Рыбак работает учителем истории всего девять лет, но за его спиной - служба в Военно-морском флоте, о которой мечтал с детства. В 90-е вышел в отставку в чине капитана третьего ранга, вместе с женой перебрался из Владивостока в Киселевск, поступил на службу в МВД. Параллельно окончил педагогическую академию, работал в кузбасском филиале Владимирского училища - сейчас это КИ ФСИН, - и уже потом пришел работать в школу.

Службу в военно-морском флоте Андрей Рыбак завершил в звании капитана третьего ранга. Фото: личный архив героя публикации.

Современным школьникам интереснее гаджеты, чем уроки. Как увлечь детей историей? Раздумывая об этом, Рыбак вспомнил о давнем детском увлечении - лепке из пластилина. Когда-то, будучи пятиклассником, он увидел в журнале «Пионер» заметку про мальчика, который лепил из пластилина удивительные фигурки. Сам Андрей в то время увлекался историей и всем, что связано с воинской службой. Так появились первые пластилиновые солдатики, сделанные Андреем и его друзьями. Мальчишки с головой погружались в эпохи и войны, лепили солдат и оружие. А какие баталии разыгрывались! Как отважно бросались мушкетеры на гвардейцев! Как отчаянно убегали французы под Бородином… И вот то детское увлечение очень пригодилось в работе педагога Андрея Николаевича.

Охота на мамонта и знамя над Рейхстагом

- Первой композицией была сцена охоты на мамонта. Слепил, показал своим пятиклашкам, - вспоминает Андрей Рыбак. - Они в восторге, глаза горят - также хотят попробовать.

Та самая охота на мамонта, с которой все началось. Фото: кадр видео "Телерадиокомпания Киселевск"

Вот и стали после уроков лепить воинов да воссоздавать битвы. Ведь во время совместной работы история буквально оживает под ловкими детскими пальчиками. Так появились «Полтавский бой», «Бородино», морское сражение «Небываемое бывает» петровских времен, сражение у стен Кремля во времена Смуты 1612 года, фараоны на колесницах. А сейчас школьники вместе с учителем строят Брестскую крепость.

- Был у нас и Рейхстаг, но мы его отдали в Главное управление внутренних дел, - уточняет Андрей Рыбак.

Битва за рейхстаг передана в ГУ МВД РОссии по Кемервоской области. Фото: личный архив героя публикации.

Пластилиновые баталии занимают не очень много места: в среднем, площадь одной битвы составляет 40 на 60 сантиметров. На ней располагается от нескольких десятков до пары сотен фигурок.

- Стараемся выдерживать аутентичность формы. Разбираемся со всеми тонкостями, - с гордостью показывает работу ребятишек учитель истории.

ОДна из батальных сцен. Фото: из личного архива Андрея Рыбака.

Оживление истории - дело незатратное. На всю композицию нужно лишь пару пачек пластилина да интерес самого ребенка. А горящие глаза школьников, причастных к созданию пластилиновых исторических реконструкций, вдохновляют педагога на новые работы.