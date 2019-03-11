Что построят в Белове к Дню шахтера-2020

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Белова Алексей Курносов оценили, как ведется подготовка к празднованию Дня шахтера-2020. Главным подарком, который получат горожане, станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» - его строительство уже идет. По словам Алексея Курносова, плоскостные сооружения комплекса планируется обустроить уже в этом году - это уличные тренажеры, две площадки для мини-футбола, теннисный корт, игровое поле для большого футбола. Ввод объекта намечен на 2020 год.

Помимо стройплощадки комплекса Сергей Цивилев и Алексей Курносов посетили место будущего автовокзала. В новом двухэтажном здании разместятся пять билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, буфет, комната матери и ребенка.

- Проект вокзала готов. Здание будет красивым, органично впишется в общую картину города, - отметил губернатор.

Еще одна площадка, на которой ведутся работы, - Центральный дворец культуры. В декабре здесь уже завершился первый этап капитального ремонта - обновлены кассовый зал, гардероб, музыкальное кафе, танцевальные и вокальные классы, кинооператорская и студия звукозаписи. Вторым этапом работ станет капитальный ремонт концертного зала, главного фойе и дискозала.

К Дню шахтера-2020 в Белове запланировано также строительство детского сада на 180 мест, ФОКа с ледовой ареной и фонтана на аллее имени Литвина в Бачатском, ФОКа в Грамотеино, спортивного зала в школе № 9 в микрорайоне Чертинский. В планах - проведение капитального ремонта дорог, стадиона «Горняк» и лицея № 22 в Бачатском.

Во время совещания Сергей Цивилев выступил с предложением объявлять столицу Дня шахтера за два года до праздника, чтобы территория могла реализовать более масштабные проекты и планы.

В 2019 году главный праздник области примет у себя Гурьевский район