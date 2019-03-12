2019-03-12T13:23:12+03:00
Общество

Горячая линия по переходу на цифровое вещание работает в Кузбассе

По телефону можно подать заявку на помощь в подключении ТВ-приставок
Екатерина РОМАНОВА
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Горячая линия по переходу на цифровое вещание работает в Кузбассе. Фото: pixabay.comГорячая линия по переходу на цифровое вещание работает в Кузбассе. Фото: pixabay.com
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15 апреля Кузбасс перейдет на цифровое вещание. Для того, чтобы помочь жителям региона в решении технических вопросов и подключении ТВ-приставок, организована работа областной «горячей линии».

О том, что «горячая линия» успешно работает в Кузбассе, сообщил и.о. начальника департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов. Он рассказал, что «горячая линия» работает с 1 марта, и меньше, чем за две недели уже поступило 60 обращений от кузбассовцев. В 27 случаях потребовалась техническая консультация, 18 человек получили консультацию по общим вопросам, а еще 15 кузбассовцев вызвали волонтеров.

Номер «горячей линии» - «115» (с мобильного телефона — «555-115»). Набрав его, можно получить информацию о переходе на цифровое вещание, подать заявку на получение адресной помощи в обучении и настройке ТВ-приставок, получить консультацию по вопросам оказания адресной помощи социально незащищенным слоям населения и многое другое. Также можно обратиться на федеральную горячую линию по номеру: 8-800-220-2002.

Напомним, федеральный проект по переходу на цифровое эфирное вещание и отключению аналогового телевидения разделен на три этапа. 11 февраля на цифровое вещание перешли 7 субъектов России. На втором этапе переход на «цифру» состоится в 20 регионах, среди которых – Кемеровская области, Москва и Подмосковье, Амурская и Тюменская области и другие. Третий этап начнется 3 июня: в это время отключат аналоговое телевидение в оставшихся 57 регионах страны.

В Кузбассе в переходе на «цифру» помогают порядка 2,5 тысяч волонтеров, также организована работа горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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