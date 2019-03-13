Начальник кузбасского подразделения ГИБДД разрешил перевозить уголь по городу за 80 тысяч рублей

В кабинете 42-летнего начальника одного из отделов ГИБДД Кемеровской области сотрудники УФСБ обнаружили 80 тысяч рублей. предполагается, что эти деньги он получил за содействие в перевозке угля по территории города.

В отношении 42-летнего начальника одного из отделов кузбасской Госавтоинспекции и его 45-летнего заместителя возбуждено уголовное дело. Еще в начале 2019 года сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области стало известно, что между сотрудниками ГИБДД и одним из индивидуальных предпринимателей существует договоренность о помощи в перевозке угля по территории города. За каждую перевезенную тонну предприниматель платил сотрудникам полиции по 20 рублей.

Оба подозреваемых были задержаны 11 марта силовиками в тот самый момент, когда они, предположительно, получали взятку в размере 80 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена документация о финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, назначены фоноскопическая и судебно-бухгалтерская экспертизы, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следователи изучат материальное положение подозреваемых на соответствие их официальным доходам, также проверят, только ли с этим предпринимателем у них были коррупционные договоренности. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям взяткодателя.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области в свою очередь отметили, что руководством ведомства назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел. В этом случае он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.