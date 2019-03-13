Китайский язык и математика на выбор: Нововведения ЕГЭ 2019 в Кузбассе

В Кемерове 13 марта прошла пресс-конференция, на которой обсуждалась тема проведения единого государственного экзамена в этом году. Среди новшеств – китайский язык и жесткий выбор уровня математики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696830" frameborder="0"></iframe> Артур Чепкасов о нововведениях ЕГЭ 2019 в Кузбассе.Екатерина БОРМОТОВА

в этом году единый государственный экзамен будут сдавать почти 12 тысяч человек, из них 10 647 – нынешние 11-классники, остальные – выпускники прошлых лет. Через неделю, 20 марта, в регионе начнется досрочный этап сдачи ЕГЭ. На него зарегистрировались 343 человека, 339 из которых – выпускники прошлых лет. основной этап ЕГЭ в Кузбассе стартует 27 мая и продлится до 1 июля.

- Никаких принципиальных нововведений, изменений, улучшений или ухудшений в экзамене нет. Единственное, что в этом году новое, о чем выпускники уже знают, это выбор экзамена по математике. Нужно будет сразу выбрать только один уровень: либо базовый, либо профильный. Если вы неудачно сдали выбранный вами уровень, вы можете пересдать экзамен, и при пересдаче снова можете выбрать уровень. В этом году 5 298 выпускников будут сдавать базовую математику и 6 143 – профильную, - рассказал начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

Еще одно нововведение, которое затронуло Кузбасс – это китайский язык. В этом году в нашем регионе можно сдать ЕГЭ по китайскому языку. На сегодняшний день есть двое желающих попробовать свои силы по этому предмету. Они проживают в Анжеро-Судженске и Кемерове.

Как отметил Артур Чепкасов, среди предметов по выбору у кузбасских выпускников на первом месте, по-прежнему, остается обществознание. В этом году его будут сдавать 5 842 человека, что составляет 48,8 процента. Также выпускники активно выбирают физику, историю, биологию и химию.