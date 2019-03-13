В Кузбассе могут поднять плату за капремонт жилья

Совет народных депутатов провел круглый стол, на котором депутаты, общественники, представители профсоюзов и профильных департаментов обсуждали вопрос необходимости повышать тариф на капитальный ремонт жилья.

Сегодня в Кузбассе действует один из самых низких тарифов в России. С 2017 года он составляет 4,13 рубля за квадратный метр, в то время как аналогичный тариф в Свердловской области составляет 9 рублей, в Республике Алтай – 8,27, в Томской области – 7,08, в Новосибирской – 7,05 рубля. Тех денег, которые собираются собственниками жилья, катастрофически не хватает на ремонт. например, для того, чтобы провести все виды работ по капремонту в обычной пятиэтажной «хрущевке», необходимо 35,4 миллиона рублей. Но даже если все собственники вовремя будут вносить оплату, собранная сумма не превысит 17,8 процентов от нужной суммы. А ведь если не ремонтировать фундаменты, фасады, кровли, инженерные сети и лифтовое оборудование, безопасность жилья будет на низком уровне. В 2018 году в регионе было 544 дома, нуждающихся в ремонте, а к 2020 году их количество составит уже 1474.

- Важно объяснить населению, собственникам жилья необходимость корректировки механизма взносов за капитальный ремонт, порядка и размеров предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, - отметил председатель комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Константин Венгер.

В ближайшее время будет проанализирован опыт соседних регионов, который поможет выработать оптимальную систему по сбору задолженностей. Кроме того, обсуждение повышения тарифа будет продолжаться на разных площадках на уровне муниципалитетов и региона. А предложения по изменению сложившейся ситуации уже в ближайшее время будут направлены областным Советом Губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.