«Одумайтесь!»: Сергей Кузнецов призвал кузбассовцев не брать микрокредиты

Во время традиционного объезда города глава Новокузнецка Сергей Кузнецов зашел в одну из микрофинансовых организаций, чтобы выяснить, действительно ли легко получить деньги под бешеные проценты. После этого Кузнецов призвал горожан не обращаться в подобные организации.

- В последнее время губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уделяет много внимания закредитованности нашего населения. Поэтому сегодня во время объезда города лично посетил МФО, - написал Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697046" frameborder="0"></iframe> Сергей Кузнецов призвал кузбассовцев не брать микрокредиты.Видео: vk.com, Сергей Кузнецов

Мэр Новокузнецка в микрофинансовой организации попросил дать ему договор и убедился, что для того, чтобы получить любую сумму достаточно предъявить всего один документ. Ни справки о доходах, ни какие-либо документы, подтверждающие наличие работы. Сергей Кузнецов несколько раз попросил консультанта сказать, под какой процент годовых дается кредит, однако девушка лишь предлагала внимательно читать договор.

- Если мы берем займ в 25 тысяч рублей, то через 56 дней нужно вернуть микрофинансовой организации - 59 тысяч, а при выдаче 100 тысяч – 141 тысячу! - возмущен Сергей Кузнецов. - Вдумайтесь только – 354% годовых.

По мнению мэра, грабительские проценты и финансовая неграмотность загоняют кузбассовцев в настоящие долговые ямы. Увы, законных механизмов, чтобы быстро и простоз акрыть микрофинансовые организации пока нет.

- Друзья, одумайтесь! Пока закон не на нашей стороне. Но можем вам рассказать, какие последствия возникнут, если вы берете такой займ, - призвал Сергей Кузнецов. - Доверяйте только надежным банкам, ведь в них ставка по кредиту совсем другая – от 9 до 16 % годовых!