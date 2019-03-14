2019-03-14T05:31:57+03:00
Общество

Врачи рассказали, почему Кузбасс лидирует по смертности от ВИЧ в России

В 2018 году от заболевания скончалось 1750 человек
Ирина АВТУШКО
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Коэффициент смертности от данного заболевания составляет 65,1 случая на 100 тысяч жителей областиКоэффициент смертности от данного заболевания составляет 65,1 случая на 100 тысяч жителей областиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровская область возглавила список регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ. Как сообщили в территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области, в 2018 году в Кузбассе умерло 38,2 тысяч человек, из них 1750 – от ВИЧ. Таким образом, коэффициент смертности от данного заболевания составляет 65,1 случая на 100 тысяч жителей области – это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых.

Второе место среди регионов занимает Иркутская область – там коэффициент смертности составляет 42,4 случая на 100 тысяч жителей, замыкает печальную тройку Свердловская область, где от ВИЧ умерли более 1,6 тысяч человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тысяч.

Данные статистики прокомментировали в Кемеровском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Рост смертности специалисты объясняют объективными причинами. Прежде всего – это высокая распространенность ВИЧ-инфекции. Как сообщила заместитель главного врача по лечебной части центра, главный областной инфекционист Ольга Бородкина, ежегодное выявление около пяти тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции в течение 10 лет способствует накоплению в популяции людей, с положительным ВИЧ-статусом. Кроме того, федеральная статистика учитывает и случаи смерти от причин, связанных с ВИЧ. А ВИЧ-инфекция вызывает ускоренное старение и, как следствие, усиливает риски летальных исходов от сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.

Несмотря на то, что цифры говорят не в пользу региона, медики уверены, что они свидетельствуют не только о распространенности, но и хорошо организованной работе по диагностике. Для этих целей создана сеть исследовательских лабораторий, курсирует передвижной пункт, где можно пройти экспресс-тестирование. Все это способствует высокой выявляемости.

Сегодня в области в Кузбассе зарегистрированы 45 831 человек с ВИЧ-инфекцией. В 2019 году кузбасским здравоохранением запланировано охватить лечением не менее 75% от них, а также тестированием на ВИЧ не менее 30% от совокупного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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