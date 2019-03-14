2019-03-14T13:22:59+03:00
Общество

Нерешительный март: на выходных в Кузбассе тепло сменится морозами

Метеозависимым гражданам рекомендуют заранее позаботиться о здоровье
Екатерина РОМАНОВА
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Нерешительный март: На выходных в Кузбассе тепло сменится морозамиНерешительный март: На выходных в Кузбассе тепло сменится морозамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Март в этом году выдался теплым: так, в первой декаде средняя температура оказалась выше обычной на 7–10 градусов! Но при этом весна никак не может решиться, вступать в свои права или нет: тепло то приходит, то уходит… Вот и в конце этой недели на смену теплу вновь придут морозы.

– В ближайшие дни погода будет с переменчивым весенним характером. Пятница окажется самым теплым днем, но уже к выходным Кузбасс попадет под влияние антициклона, который принесет мороз, – рассказывает о весеннем непостоянстве пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей, так что им стоит заранее позаботиться о здоровье.

В пятницу днем вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до +4… +9 градусов, а по югу области – до +15. Ночью же местами пройдет небольшой снег, юго-западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду, а столбики термометров местами опустятся до -10. Однако в большинстве районов ночная температура будет держаться в пределах -3…+2 градусов.

В субботу ветер усилится до 20 метров в секунду, пройдет дождь, мокрый снег, местами возможны метели и гололед. Днем температура поднимется не выше +2… +7 градусов, а местами и вовсе опустится до -5. Ночью ожидается -5… -10, местами – до 16 градусов мороза.

В воскресенье сохранится снег и ветер. В большинстве районов воздух прогреется лишь до -3… -8 градусов, лишь кое-где термометры будут показывать +3. Ночь будет такой же морозной, как и предыдущая.

В понедельник осадки постепенно прекратятся, а вот температура останется в тех же пределах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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