Как провести выходные в Кемерове

Союз классики и современности

Идем на концерт

Государственная филармония Кузбасса приглашает всех меломанов на шоу «Metallica с Губернаторским симфоническим оркестром»! Это беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа и симфонический оркестр полностью воссоздают легендарный концертный альбом Metallica «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в уже далеком 1999 году, но остается любимой и популярной до сих пор! Может быть, поэтому трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром» сопровождает просто оглушительный успех.

Недавний большой концерт в Москве подтвердил и упрочил популярность проекта. 17 апреля в Большом Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт с оркестром «Русская филармония», ознаменовавший завершение большого тура по стране. Захватывающее мультимедийное шоу, сногсшибательный звук и мастерская игра классических и рок-музыкантов не оставили равнодушным никого из гостей - это шоу запомнится им надолго! Большой концерт в Кремле прошел при полном аншлаге, а билеты на мероприятие были распроданы уже за месяц до его начала. Неудивительно, что после концерта появилось огромное количество положительных откликов и восторженных отзывов. Уверены, что и кемеровские зрители не останутся равнодушными!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

30 марта, начало в 18.00

Цена билетов: от 800 до 2500 рублей

Непростой спектакль о взаимоотношениях матери и дочери Фото: Театр для детей и молодежи

Кухонный боевик

Смотрим непростой спектакль

Каждая девочка мечтает стать принцессой, каждая женщина хочет быть любимой и желанной - Королевой Красоты.

Это история о двух женщинах, матери и дочери. Они кажутся смешными, вызывают жалость, их отношения трагичны и комичны одновременно. Темперамент у обеих героинь зашкаливает за все мыслимые пределы, поэтому разборки выглядят то фарсом, то настоящим «кухонным боевиком».

В ход идут любые средства, от банальных скандалов до демонстрации бумаг из психбольницы. Но поражает их отчаянное желание жить.

- Совершенно потрясающий спектакль, - делится впечатлением один из зрителей. - Огромное спасибо актерам и постановочной группе за сильные впечатления и настоящую жизнь на сцене!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

17 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

Удивительные работы кемеровского фотографа и журналиста Юрия Дьяконова

Лица и личности

Наслаждаемся фотоискусством

В Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова открыта персональная фотовыставка «Лица и личности» почетного гражданина Кемеровской области, почетного работника культуры Кемеровской области, заслуженного работника культуры РСФСР Юрия Дьяконова.

На 40 фотографиях, представленных на выставке, запечатлены лица людей из Африки, Европы, стран Юго-Восточной Азии и, конечно, Кузбасса. Многие из них хорошо известны в мировом сообществе. Например, космонавт, впервые вышедший в открытый космос, Алексей Леонов; один из самых знаменитых музыкантов планеты, эксперт кемеровского органа Гарри Гродберг; прокопьевский художник-примитивист, показавший свои работы в Нью-Йорке и во всех столицах Европы Иван Селиванов; дважды занесенный в Книгу рекордов Гиннесса врач Карим Диаб и другие.

Юрий Дьяконов - профессиональный журналист. Большинство его фотографий сделаны репортажным методом во время журналистских командировок и путешествий. На выставке представлены как черно-белые работы, так и цветные, напечатанные с негативов и цифровых носителей.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

До 10 апреля, с 10.00 до 20.00

Вход свободный