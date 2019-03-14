Как провеси выходные в Новокузнецк весело и ярко

Спешим в сказку на Коньке-горбунке

Удивляемся и восхищаемся!

Подарки судьбы бывают разными: кому-то достаются горы золота на исполнение мечты, кому-то – сама мечта преподносится на блюдечке с голубой каемочкой. А кому-то дается верный помощник, который поможет получить то, о чем даже и не мечталось. Так случилось, например, с Иванушкой-дурачком. В отличие от старших братьев, он не блистал умом да силой, зато был хитер и ловок. Иванушка сумел изловить Жар-птицу. А та в награду за то, чтобы ее отпустили на волю, подарила парню пару прекрасных лошадей да Конька-горбунка. Именно этот несуразный Конек и стал верным другом и помощником Иванушке.

Но не будем рассказывать о тех испытаниях и приключениях, которые случатся на пути друзей. Лишь заметим, что сказка, которую предстоит увидеть юным зрителям и их родителям в Новокузнецком драматическом театре, и не представление вовсе, а захватывающее зрелище. Сколько здесь экзотики и волшебства, сколько веселья и зловещего коварства, сколько тайны и мечты! Царь-девица, легкокрылая Жар-птица, степная кобылица – это и есть воплощение тайны и мечты, которая сбылась.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

17 марта, начало в 12:00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей.

Бесподобная Ани Лорак в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Diva» Ани Лорак

Любуемся любимой певицей на ее концерте

Красивая женщина, уникальный голос которой охватывает 4,5 октавы, выступит с сольным концертом в Новокузнецке. Ани Лорак – та самая Дива, завоевавшая этот статус по праву своим талантом, трудолюбием и добрым сердцем. Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. Быть искренней и настоящей, петь душой, верить в добро и нести свет, идти вперед и никогда не сдаваться, чтобы ни происходило на ее пути.

Шоу «Diva» - это история о женщине, которая доказала своим примером, что мечты будут сбываться, если приложить к этому немного усилий. Дива – это та, которая умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро одарила природа – женственностью, красотой и талантом. К слову, зрители не только услышат прекрасный голос Ани Лорак, но и увидят яркое шоу с невероятными декорациями, сценой-трансформером, роботом-манипулятором… А композиции, которые прозвучат в этот вечер, будут как совсем новыми, так и проверенными временем хитами.

Одним словом, полное погружение в невероятный мир музыки гарантировано!

ДК «Алюмищник»

ул. Ленина, 41

16 марта, начало в 19:00

Восхищаемся искусством! Фото: Содружество "Яркие люди".

«Новая звезда» и новые таланты

Удивляемся гибкости и артистичности новокузнечан

Возможности человеческого тела удивительны. Вот, например, циркачи и гимнасты порой такое вытворяют, что невольно начинаешь сомневаться: а есть ли у них кости? Ведь так гнуться обычные люди не могут! А их знаменитое умение держать равновесие, шагая по натянутому канату или балансируя на шаре?

Эти и другие чудеса циркового и гимнастического искусства продемонстрируют начинающие и уже состоявшиеся артисты на фестивале «Новая звезда 2019». Среди жанров, в которых будут выступать артисты – акробатика и гимнастика, эквилибрика и жонглирование, а также клоунада. Артисты могут выступать как поодиночке, так и в малых или больших группах. Предполагается, что самому юному артисту всего пять лет, а верхняя возрастная планка не имеет ограничений. При выставлении оценок будет учитываться идея номера и его техническое воплощение, костюмы и артистизм.

Выступления гимнастов всегда завораживает: пластикой, легкостью и изяществом. Обязательно побывайте на конкурсе – и вы будете приятно удивлены, наколько талантливы новокузнечане!

ТРЦ «Глобус»

ул. Тольятти, 27а

17 марта, начало в 13:00

Входя для зрителей свободный.

«Ты со мною забудь обо всем!»

Все вместе поем любимые хиты «Сектора газа»

Юрия Клинских уже давно нет с нами, а вот его хиты и сегодня напевают люди разных возрастов. Ведь в них удивительным образом отразились реалии общества, актуальные для любого времени. А альбомы настолько разноплановы, что порой удивляешься, что композиции создавал один и тот же человек. К слову, Сам Юрий Клинских никогда не получал музыкального образования, а все, что он писал соответствовало его личным предпочтениям.

Каждый из нас в 30 лет напевал строки Юрия Хоя о том, что в этот день и водка не во вред. Все, кто служил в армии, знают, что на гражданке «жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов». А когда в жизни случаются неурядицы, настроение поднимает «Я бычок подниму, горький дым затяну»…

Хулиганские, лирические, порой добрые, а порой агрессивные композиции «Сектора газа» по-прежнему любимы слушателем. И если в вашей душе тоже звучит музыка Клинских, обязательно приходите на вечер его песен в исполнении «Царёв_Experience».

Бар «Кислород»

ул. Орджоникидзе, 29а

15 марта, начало в 21:00

Цена билетов: 150 рублей.