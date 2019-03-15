«Очистить незамедлительно!»: Сергей Цивилев потребовал очистить все кровли от наледи

После падения на ребенка куска льда с крыши одной из кемеровских многоэтажек губернатор Кемеровской области собрал экстренное совещание и поручил главам территорий и своим заместителям провести проверки кровель жилых домов, учреждений культуры и здравоохранения, промышленных зданий и прочих. А также привести в порядок остановки и тротуары.

- Необходимо незамедлительно очистить кровли от наледи и снега, установить ограждения опасных мест. Кузбассовцы не должны страдать из-за разгильдяйства управляющих компаний и других служб. Главы территорий, руководители служб несут персональную ответственность за жизнь и здоровье жителей области, - подчеркнул губернатор.

Также начальнику департамента здравоохранения Михаилу Малину поручено оперативно докладывать обо всех травмах кузбассовцев, полученных из-за гололед. Кроме того, все такие случаи, начиная с осени, должны быть проанализированы.

- Всего на территории области с начала зимнего периода специалистами Госжилинсспекции обследовано 8986 кровель и 8396 дворовых территорий на предмет их своевременной очистки от снега и наледи. При этом было выявлено 1051 нарушение, выдано 1162 исполнительных документа (предписаний и предостережений), составлено 103 административных дела, а также выдано 30 повесток для явки на составление административных протоколов, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Напомним, 14 марта на 9-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, с крыши одного из домов упал кусок льда. Девочка с травмами была доставлена в больницу. В отношении управляющей компании, обслуживающей дом, возбуждено два административных дела по факту ненадлежащего содержания кровли. По факту причинения вреда здоровью ребенка Следком возбудил уголовное дело. Также дело находится на контроле у прокуратуры.

В Кузбассе работает «горячая линия», куда можно сообщать о нарушениях в содержании кровель (8(384-2) 36-93-32, по будням). На основании всех обращений проводятся оперативные внеплановые проверки.