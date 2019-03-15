2019-03-15T10:14:22+03:00
Происшествия

26-летний новокузнечанин взламывал компьютеры по всему миру

Хакер создал бот-сеть из тысяч зараженных компьютеров
Екатерина РОМАНОВА
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26-летний новокузнечанин взламывал компьютеры по всему миру26-летний новокузнечанин взламывал компьютеры по всему мируФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Молодой новокузнечанин с детства увлекается компьютерами. В 15 лет он начал подрабатывать созданием сайтов, а в 26 был задержан полицией как хакер, взламывающий компьютеры и крадущий учетные записи пользователей.

26-летний новокузнечанин некоторое время назад решил, что созданием сайтов много не заработаешь, и перепрофилировался в хакеры. Он создавал и обслуживал административные панели для управления вредоносными программами, создавал бот-сети, заражал чужие компьютеры вредоносными программами (троянами), а потом, получив полный доступ, похищал учетные записи пользователей. Позже эти учетки молодой человек продавал на подпольных форумах. Как сообщает Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сейчас следствие выясняет, с какой из преступных групп был связан хакер и с кем из киберпреступников сотрудничал. К слову, сам хакер не знает настоящих имен своих заказчиков, только псевдонимы.

Уже известно, что мужчина мог иметь доступ более чем к 50 тысячам компьютеров по всему миру. Он воровал логины и пароли из браузеров и почтовых клиентов, информацию о банковских картах. Только за последние три месяца он руководил несколькими десятками панелей вредоносных программ – все они были позже обнаружены на ноутбуке сотрудниками полиции.

Поиск злоумышленника начался весной 2018 года, когда он при помощи троянской программы массово заразил около тысячи компьютеров по всему миру. А в последнее время хакер тестировал вредоносные программы под операционную систему Android. Установить личность и задержать злоумышленника удалось после того, как с заявлениями на его противоправные действия россияне стали обращаться в полицию.

- В результате обыска, проведенного сотрудниками МВД по Республике Марий Эл при содействии МВД России, ГУ МВД по Кемеровской области и экспертов компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, по месту жительства подозреваемого, обнаружена и изъята компьютерная техника, подтверждающая причастность мужчины к совершению противоправных действий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Марий Эл.

Сейчас в отношении хакера заведено уголовное дело. Он признал свою вину, сотрудничает с полицией. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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