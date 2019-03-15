2019-03-15T11:11:49+03:00
Общество

Кузбасские власти предложили угольщикам-нарушителям сменить деятельность

Речь идет о компаниях, чьи железнодорожные тупики находятся в пределах городов
Екатерина БОРМОТОВА
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15 марта в музее-заповеднике "Красная горка" прошел брифинг с губернатором15 марта в музее-заповеднике "Красная горка" прошел брифинг с губернаторомФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Власти Кузбасса предложили компаниям, которые занимаются перепродажей угля и используют железнодорожные тупики в черте города, сменить профиль деятельности. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил губернатор Сергей Цивилев.

На юге Кузбасса нашли 24 железнодорожных тупика, которые используются компаниями как склады для сортировки угля и наносят колоссальный вред экологии и здоровью жителей, так как находятся в черте города, а перевозка угля до них осуществляется по дорогам общего пользования.

- У этих компаний нет своих месторождений, нет своих лицензий. Я дал поручение главам встретиться со всеми владельцами и генеральными директорами этих компаний и сделать им предложение об изменении профиля деятельности. Если эти предприятия готовы поменять свой профиль деятельности, уйти от работы с углем в населенных пунктах и готовы подписаться на часть компенсационных мероприятий, связанных с нарушением экологии, мы их будем поддерживать, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса также отметил, что с кузбассовцами, которые работают в этих компаниях, будет проведена индивидуальная работа. По словам Цивилева, в регионе больше 37 тысяч высокооплачиваемых вакансий – без работы никто не останется.

Между тем компаниями, которые владеют данными тупиками и не захотят менять профиль деятельности, займутся контрольные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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