Кузбасские власти предложили угольщикам-нарушителям сменить деятельность

Власти Кузбасса предложили компаниям, которые занимаются перепродажей угля и используют железнодорожные тупики в черте города, сменить профиль деятельности. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил губернатор Сергей Цивилев.

На юге Кузбасса нашли 24 железнодорожных тупика, которые используются компаниями как склады для сортировки угля и наносят колоссальный вред экологии и здоровью жителей, так как находятся в черте города, а перевозка угля до них осуществляется по дорогам общего пользования.

- У этих компаний нет своих месторождений, нет своих лицензий. Я дал поручение главам встретиться со всеми владельцами и генеральными директорами этих компаний и сделать им предложение об изменении профиля деятельности. Если эти предприятия готовы поменять свой профиль деятельности, уйти от работы с углем в населенных пунктах и готовы подписаться на часть компенсационных мероприятий, связанных с нарушением экологии, мы их будем поддерживать, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса также отметил, что с кузбассовцами, которые работают в этих компаниях, будет проведена индивидуальная работа. По словам Цивилева, в регионе больше 37 тысяч высокооплачиваемых вакансий – без работы никто не останется.

Между тем компаниями, которые владеют данными тупиками и не захотят менять профиль деятельности, займутся контрольные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вредное производство должно быть закрыто: Сергей Цивилев осмотрел углепогрузочные станции юга Кузбасса

Во вторник, 12 марта, Сергей Цивилев вместе с главами районов и городов юга Кузбасса отправился в рейд по станциям углепогрузки. Первым делом областные чиновники осмотрели станцию, принадлежащую компании «Карбон Уголь», которая располагается рядом с жилыми территориями Прокопьевского района. Принимавшая участие в рейде глава муниципалитета Наталья Шабалина рассказала, что часто уголь возят на станцию по дорогам общего пользования: тонары с сырьем идут мимо поселка Школьный рядом с городскими автобусами. (подробности)

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о нарушениях перевозки угля

«Проблема острая. Она у меня на контроле. Продолжу выезжать на погрузочные станции сам. И эта работа с нашей стороны будет только усиливаться. Спасибо за ваше участие - продолжайте информировать меня о нарушениях», - написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте». (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске

«В Киселевске продолжается борьба за чистый снег. Именно борьба, по-другому эту ситуацию не назовешь. Угольщики долгое время не хотели слышать людей, но киселевчане не одни – мы им поможем достучаться до нерадивых промышленников», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». (подробности)

Начальник кузбасского подразделения ГИБДД разрешил перевозить уголь по городу за 80 тысяч рублей

В отношении 42-летнего начальника одного из отделов кузбасской Госавтоинспекции (по неофициальным данным, начальника ОГИБДД Новокузнецкого района) и его 45-летнего заместителя возбуждено уголовное дело. Еще в начале 2019 года сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области стало известно, что между сотрудниками ГИБДД и одним из индивидуальных предпринимателей существует договоренность о помощи в перевозке угля по территории города. За каждую перевезенную тонну предприниматель платил сотрудникам полиции по 20 рублей. (подробности)