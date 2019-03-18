Глава Киселевска и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» подарили слабовидящим детям развивающие книги

Десять комплектов развивающего издания «Мой друг Крок О, Дил» вручены детям с нарушенным зрением специализированного детского сада №63 города Киселевска.

В комплект входят две книги с рисунками. Это небольшие веселые истории в стихах о маленьком мальчике и настоящем крокодиле. В книгах использованы специальные полиграфические технологии, помогающие детям с нарушением зрения в восприятии иллюстраций. Книги оснащены тактильными вставками, которые позволяют соотнести изображение и характер поверхности объекта. Все это превращает общение с книгой в увлекательную игру.

Уникальным комплект делает и говорящий «Волшебный карандаш». При прикосновении к странице он воспроизводит музыкальные и текстовые файлы. Такое сочетание осязательной, зрительной и слуховой информации, как отмечают специалисты, делает книги доступными для детей с нарушением зрения.

На вручении глава города Киселевска Максим Шкарабейников подчеркнул важность таких акций для решения социальных вопросов, в том числе связанных с помощью детским учреждениям города.

Книги для слабовидящих детей изданы в рамках программы «Книжки в подарок». Эту программу Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» реализует с 2004 года. За этот период в специализированные учебные учреждения и семьи, где воспитываются дети с особенностями здоровья, во всех регионах присутствия Компании от Москвы до Владивостока было передано свыше 200 комплектов книг.