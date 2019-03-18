Тела двух пропавших детей-погодок нашли в кузбасской реке

В Кемеровской области обнаружили тела двух маленьких детей, которых ранее объявили пропавшими. Погибших нашли в реке.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 марта. В семье, которая проживает на берегу реки, пропали двое детей шести и семи лет. Днем выходного дня они гуляли на приусадебном участке, а потом исчезли из виду. Около 18.00 мать заволновалась, что ребятишек нет – самостоятельно найти их женщина не смогла и обратилась в полицию. Тела детей были обнаружены в реке, которая находится рядом с домом, где проживала семья. Возбуждено уголовное дело.

- Следствием рассматривается все возможные версии произошедшего, в числе которых дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.