2019-03-18T09:37:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Директором Беловской ГРЭС СГК назначен Петр Данейко

До назначения он занимал должность главного инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ СГК
Яков КРЫМСКИЙ
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Петр Данейко. Фото: Сибирская генерирующая компанияПетр Данейко. Фото: Сибирская генерирующая компания
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С 18 марта 2019 года директором Беловской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) назначен Петр Данейко, ранее занимавший должность главного инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ СГК.

Петру Ивановичу Данейко 41 год. Окончил Томский политехнический университет по специальности «Тепловые электрические станции».

Трудовой путь в энергетике Петр Данейко начал в 2000 году машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на Ново-Кемеровской ТЭЦ. Затем работал машинистом котельного оборудования, начальником смены электростанции, заместителем производственно-технического отдела, начальником котельного цеха, заместителем главного инженера по эксплуатации. За 14 лет работы на предприятии «вырос» до должности главного инженера, которую занимал последние четыре года.

Внушительный профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, высокая самоотдача позволили Петру Данейко занять должность руководителя Беловской ГРЭС, одной из самых крупных кузбасских электростанций СГК и региона. Сегодня на долю Беловской ГРЭС приходится около трети всей вырабатываемой в Кемеровской области электроэнергии. Электростанция обеспечивает основное потребление электрической энергии промышленными предприятиями региона.

Юрий Кротов, ранее занимавший должность директора Беловской ГРЭС, с 18 марта назначен на должность заместителя технического директора по Новосибирскому филиалу СГК - главного инженера.

На должность главного инженера Ново-Кемеровской ТЭЦ переведен Владимир Вандышев, ранее он был заместителем главного инженера по эксплуатации Кемеровской ГРЭС. Владимиру Александровичу 54 года, имеет 28 лет трудового стажа на Кемеровской ГРЭС. Его трудовой путь на электростанции начался с машиниста-обходчика турбинного цеха, шесть лет Владимир Вандышев руководил производственно-техническим отделом Кемеровской ГРЭС, более пяти лет трудился заместителем главного инженера по эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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