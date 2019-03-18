В Кузбассе похолодает до -20 градусов и потеплеет до +7

Ближайшие дни в Кузбассе будут по-весеннему теплыми и солнечными, а вот ночи могут быть довольно холодными. Особенно по югу области: здесь по ночам столбики термометров могут опускаться до -20 градусов.

- В ближайшие дни в Кузбассе сохранится теплая погода. Мы будем находиться под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков и сильного ветра не ожидается, - отметила Наталья Полуэктова. - Температура будет вполне комфортной для марта.

Во вторник днем температура воздуха будет держаться около нулевой отметки. Где-то будет чуть холоднее, до -5, а где – теплее, до +5 градусов. Пройдет небольшой снег, возможна изморозь и гололедица. Ночью похолодает до -8…-13 градусов, а местами и до 20 градусов мороза.

В среду температура останется в тех же пределах, северо-западный ветер будет слабым, а осадков на большинстве территорий Кузбасса не ожидается.

В четверг днем также воздух прогреется максимум до +5 градусов, но на большинстве территорий все-таки столбики термометров будут держаться около 0 градусов. А вот ночь будет более теплой: температура воздуха опустится лишь до -2…-7, местами – до -15 градусов. Ветер сменит направление на восточное и юго-западное. День будет солнечным и без осадков.

В пятницу в Кузбасс вновь вернется тепло: воздух прогреется до -2…+3 градусов, а местами и до +7. Ночью же столбики термометров не опустятся ниже отметки -7 градусов. Местами может пройти небольшой снег, но в основном небо будет ясным и солнечным.

В субботу небольшое влияние начнет оказывать высотный циклон, а с ним и возможны по области небольшие осадки. Юго-западный ветер по-прежнему будет слабым, но вот при порывах его скорость может усиливаться до 10-15 метров в секунду. Днем температура воздуха не опустится ниже трех градусов мороза, но и не поднимется выше двух градусов тепла. Ночью же ожидается -3…-8 градусов. В воскресенье температура воздуха будет держаться в тех же пределах, а ветер сменит направление на юго-восточное.