Танк со взрывчаткой, джихад-мобиль и беспилотники привезли в Новокузнецк

Новокузнецк стал 24-ым городом, в котором побывала передвижная железнодорожная выставка «Сирийский перелом». Три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, беспилотниками, самодельными взрывными устройствами и 10 открытых вагонов с военной техникой в течение двух часов находились в Новокузнецке.

«Рассчитана на психологическое воздействие»

Состав, на открытых платформах которого расположились бронированный штурмовой автомобиль, машина для прокладки подземных тоннелей, «джихад-мобиль», ракетно-артиллерийское вооружение, танк Т-55МВ, БМП прибыл на вокзал города Новокузнецка под марш «Прощание славянки».

Военную технику и оружие, которые использовались боевиками Сирийской Арабской республики, можно было рассмотреть и даже потрогать руками. К слову, этой возможностью воспользовались несколько тысяч новокузнечан: чтобы попасть в вагоны, где выставлялось оружие и боеприпасы, приходилось стоять в очереди. Тем не менее, никто из пришедших на выставку не пожалел об этом: о боевых действиях в Сирии многие знают по новостям, где фотографиям, которые не вызывают ярких эмоций. Здесь же – живые свидетели и та самая техника, которая была отбита у боевиков.

В одном из вагонов можно было приобрести сувениры.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- У меня, как военного, эти образцы не вызывают никакого страха. При современных средствах поражения мы с ними легко и просто боремся. Вся эта техника рассчитана на психологическое воздействие на местное население, чтобы сломать волю, сопротивление. Разовый удар, взрыв, шок, паника – никто из местного населения не знает как с этим бороться, - рассказал Павел Олексюк, руководитель военно-патриотической акции «Сирийский перелом», заместитель командующего 2-й армией по военно-политической работе.

Ценность измеряется не в деньгах

К слову, себестоимость этой техники равна примерно стоимости металлолома. Однако ценность ее состоит в том, что техника больше не сможет причинить вреда мирному населению.

Вот, например, советский танк Т-55. Он был выпущен в 1950 году, участвовал в грузино-абхазском конфликте. Потом его захватили боевики и перебросили в Турцию. Оттуда – в Сирию. И вот уже советский танк, когда-то защищавший границы России, используется боевиками ИГИЛ* (*запрещенная в России организация). Российские военные вернули танк. Боевики же, прежде, чем его покинуть, начинили Т-55 взрывчаткой: они рассчитывали, что при захвате техника взорвется. К счастью, этого не случилось. Танк был обезврежен и захвачен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697941" frameborder="0"></iframe> Рассказ о танке с выставки "Сирийский перелом",.Новокузнецк.Екатерина РОМАНОВА

Машина для рытья тоннелей.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Китайскую машину для прокладки подземных тоннелей боевики исользовали по прямому назначению. Вот только тоннели эти нужны были далеко не для мирных целей. Также не в мирных целях боевики использовали внедорожник Toyota Land Cruiser: наиболее уязвимые места защитили листами брони, а потом стали использовать как мобильную огневую точку. В случае необходимости внедорожник мог превратиться в самоходную мину. Защищенный броней, автомобиль стремительно подлетал к блок-постам, местам расположения войск и пулеметчик мог вести точный и эффективный огонь…

Обычные автомобили боевики переделывали оснащали броней и оружием.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Глава Новокузнецка, Сергей Кузнецов, встречая поезд, подчеркнул, что Новокузнецк – мирный город, но по праву носит звание Кузницы Победы и с гордостью принимает эстафету всероссийской акции «Сирийский перелом».

Тот самый танк.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- «Сирийский перелом» – это признание того, что нынешнее поколение российских воинов достойно продолжают героическую летопись Отечества, а в качестве свидетельства их недавней боевой мощи на всеобщее обозрение представляются захваченные у врага арсеналы, которые, как нельзя нагляднее, подтверждают, что противник на сирийской земле нам встретился далеко не условный, - сказал Сергей Кузнецов.

Пока работала выставка, на платформе вокзала пели «Катюшу» и другие любимые россиянами песни, а потом под звуки «Прощания славянки» поезд отправился дальше – в Абакан, Бийск… Он дойдет до Хабаровска и Владивостока, а потом через Новосибирск, Нижний Новгород, Мурманск, Санкт-Петербург 27 апреля, ко Дню независимости Сирии, вернется в Москву. Здесь в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» завершится акция «Сирийский перелом.