Вопросы безопасности в угольной отрасли обсуждались на совещании в Междуреченске

19 марта в Кузбассе прошла сессия Всероссийского съезда руководителей угольных предприятий. Главной темой совещания стала промышленная безопасность в угледобывающих компаниях.

Еще до начала совещания Сергей Цивилев побывал в реабилитационном центре «Топаз», где сейчас находятся пострадавшие на разрезе «Распадский» горняки. Губернатор пообщался с ними, справился об их здоровье. После этого прошла панихида по погибшим 8 февраля 2019 года горнякам и возложение цветов к мемориалу погибшим шахтерам.

Глава региона отметил, что изначально на первом совещании планировалось обсудить вопросы воздействия угледобывающей отрасли на экологию. Однако из-за двух ЧП, случившихся 8 февраля на кузбасских угольных предприятиях, решено было всесторонне рассмотреть вопросы безопасности и обсудить, как повысить ее уровень.

Беспечность и безопасность

Как отметил губернатор, за каждым несчастным случаем - жизни и судьбы конкретных людей, дети лишаются отцов, матери - детей. И нередко причиной гибели становится беспечность и, как ни странно, привычка.

- Рост травматизма идет из-за человеческого фактора, и решить этот вопрос в рамках только одного предприятия невозможно, нужна совместная работа всех угольщиков, - отметил Сергей Цивилев.

В качестве примера губернатор привел случаи передвижения по конвейерной ленте: когда-то горняки использовали такой способ, однако сейчас, когда скорости изменились, это стало опасным.

- Мы должны воспитывать ответственное отношение к жизни, работе, семье, - отметил Сергей Цивилев. - А для этого нужно в том числе возрождать систему наставничества.

Сергей Цивилев отметил, что для повышения безопасности на угольных предприятиях необходимая совместная работа.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Самое опасное время

По сравнению с 2010 годом, показатель смертельного исхода при добыче угля в 2018 году снизился в 15 раз.

- Тем не менее эта цифра не должна быть для нас окончательной, - заметил Сергей Цивилев. - В данном вопросе есть к чему стремиться, ведь для нас важны жизнь и здоровье каждого человека.

Говоря о причинах, которые приводят к ЧП и смертности, один из докладчиков, Геннадий Ермак, начальник Управления по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, отметил, что чаще всего несчастные случаи с 2014 по 2019 год происходили в феврале, марте, августе и декабре - в те самые месяцы, на которые приходятся главные праздники - 23 февраля, 8 Марта, День шахтера и Новый год. Самый же безопасный месяц - сентябрь. Несчастные случаи, где важную роль сыграл именно человеческий фактор, чаще всего происходят после выдачи заработной платы и аванса. Самой опасной оказалась специальность электрослесаря - за пять лет погиб 21 представитель этой профессии. Далее следуют машинисты горно-выемочных машин (14 человек) и ИТР (13 человек).

- Каждый случай должен быть проанализирован, причем не только на предприятии, где случилось ЧП, но и во всех компаниях угледобывающей и горнорудной отрасли, - заметил Геннадий Ермак. - Мы должны учиться на чужих ошибках, чтобы не гибли люди.

Вопросы здоровья

Еще одним из факторов, влияющих на безопасность труда, является состояние здоровья шахтеров. Несмотря на то, что проводятся регулярные профосмотры, не все горняки могут похвастаться действительно хорошим здоровьем. Как исправить ситуацию? Елена Малышева, замгубернатора по вопросам социального развития, предложила внедрять целевую программу профилактики болезней системы кровообращения у работников угольных предприятий. Врачи поликлиник при шахтах и разрезах смогут больше уделять внимания предотвращению болезней.

- Сработав на профилактику, мы избавим шахтеров от желания и необходимости скрывать от работодателя заболевания, - отметила Елена Малышева.

Кроме того, главный нарколог Кемеровской области Андрей Лопатин рассказал, что часть несчастных случаев происходит из-за хронического алкоголизма или употребления горняками запрещенных веществ. Он даже привел такие данные: около трех процентов работников угольных предприятий состоит на учете у нарколога. Как с этим бороться? Проводить внеплановые мероприятия по контролю трезвости, поощрять здоровый и трезвый образ жизни.

Безопасность труда

Для того чтобы труд горняка был менее опасным, над этим должны работать собственники угольных компаний.

На предприятиях вводятся многофункциональные системы безопасности, которые контролируют состояние горных пород, предупреждают о критических изменениях параметров, оповещают о пожарах, авариях и так далее. А суммы, которые направляются на обеспечение безопасности шахтеров, с каждым годом увеличиваются.

Всероссийский съезд руководителей угольных предприятий, будет проходить в Кузбассе раз в год. А между съездами пройдут круглые столы, как это было 19 марта. Следующее совещание будет посвящено вопросам экологии в угольной отрасли.