2019-03-20T06:51:11+03:00
Общество

Мэр Кемерова отчитал скандально известного чиновника за неубранный снег

Бывший чиновник теперь отвечает за уборку дорог
Кирилл ЧАЩИН
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Мэр Кемерова отчитал скандально известного чиновника за неубранный снег. Фото: кадр видео Ильи Середюка.Мэр Кемерова отчитал скандально известного чиновника за неубранный снег. Фото: кадр видео Ильи Середюка.
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За плохую уборку дорог от снега Илья Середюк отчитал скандально известного бывшего начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина. Сейчас он возглавляет АО «Кемеровское ДРСУ».

Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку..Видео: Instagram Ильи Середюка

Напомним, что недавно глава города опубликовал видео, на котором отчитывает подрядчика за плохую уборку частного сектора и советует пересесть с внедорожника на отечественную легковушку, чтобы прочувствовать масштабы проблемы.

Отчитанным подрядчиком оказался ныне директор АО «Кемеровское ДРСУ», а прошлом – начальник департамента промышленности Кузбасса – Сергей Карпунькин. Он покинул свое кресло в июля 2017 года после криминального скандала. Соседи по дачному участку обвинили Карпунькина в том, что он напал на них: избил пенсионера, его дочь и внучку. После того, как история получила широкий резонанс, были возбуждены уголовные дела.

Чем они закончились не сообщалось.

Сейчас Сергей Карпунькин возглавляет АО «Кемеровское ДРСУ», которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. Основной заказчик фирмы – администрация Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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