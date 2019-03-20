Мэр Кемерова отчитал скандально известного чиновника за неубранный снег
За плохую уборку дорог от снега Илья Середюк отчитал скандально известного бывшего начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина. Сейчас он возглавляет АО «Кемеровское ДРСУ».
Илья Середюк пересадил чиновника с джипа на легковушку..Видео: Instagram Ильи Середюка
Напомним, что недавно глава города опубликовал видео, на котором отчитывает подрядчика за плохую уборку частного сектора и советует пересесть с внедорожника на отечественную легковушку, чтобы прочувствовать масштабы проблемы.
Отчитанным подрядчиком оказался ныне директор АО «Кемеровское ДРСУ», а прошлом – начальник департамента промышленности Кузбасса – Сергей Карпунькин. Он покинул свое кресло в июля 2017 года после криминального скандала. Соседи по дачному участку обвинили Карпунькина в том, что он напал на них: избил пенсионера, его дочь и внучку. После того, как история получила широкий резонанс, были возбуждены уголовные дела.
Чем они закончились не сообщалось.
Сейчас Сергей Карпунькин возглавляет АО «Кемеровское ДРСУ», которое занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. Основной заказчик фирмы – администрация Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU