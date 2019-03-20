Кузбассовец вместе с женой и дочерью делал из школьниц секс-рабынь

50-летний кузбассовец организовал преступную группу, которая заставляла девушек заниматься проституцией. Среди секс-рабынь - несовершеннолетние. Среди членов группы - жена и дочь организатора преступного бизнеса.

Семеро новокузнечан и два жителя Междуреченска предстанут перед судом за вовлечение в занятие проституцией девушек, среди которых были несовершеннолетние. Организатор преступного бизнеса - 50-летний новокузнечанин. Работал он вместе со своей женой, дочерью и несколькими знакомыми - в общей сложности в группу вошли девять человек. Подельники подыскивали будущих жертв через интернет, а потом путем обмана, уговоров или угроз заставляли заниматься проституцией. Одну из жриц любви «бизнесмен» передал за вознаграждение своему знакомому, и тот также использовал девушку для занятия проституцией. Отказаться от этого было нельзя: девушкам угрожали или предлагали заплатить отступные. В конце концов одна из них обратилась за помощью в полицию.

В марте 2014 года деятельность преступной группировки была пресечена. Следователям удалось доказать 33 эпизода преступной деятельности. А из 18 девушек, признанных потерпевшими, четыре оказались несовершеннолетними.

Шестеро обвиняемых были заключены под стражу, двое остались под подпиской о невыезде. В отношении супруги организатора бизнеса была избрана мера пресечения - домашний арест.

- Приговором суда 50-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, 32-летнему - 10 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, еще одному 32-летнему мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Еще троим фигурантам уголовного дела назначено от 7 до 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. 25-летней женщине - 7 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Еще двоим фигурантам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.