2019-03-21T13:09:41+03:00
Общество

До +15 градусов: выходные в Кузбассе будут теплыми

В ближайшие дни будет тепло, солнечно и немного ветрено
Екатерина РОМАНОВА
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До +15 градусов: выходные в Кузбассе будут теплымиДо +15 градусов: выходные в Кузбассе будут теплымиФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Не терпится сменить теплые одежды на легкомысленно-весенние? Что ж, ближайшие выходные дадут такую возможность! Уже к субботе в Кузбассе потеплеет до +15 градусов, и даже по ночам лишь местами будет холодно.

В пятницу, 22 марта, в Кемеровской области ожидается от двух до семи градусов тепла и лишь кое-где температура воздуха поднимется только до -3 градусов. День будет ясным и светлым, без осадков, а порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Впрочем, ночь по-прежнему ожидается холодной: температура воздуха опустится до -5… -10, а местами - и до 17 градусов мороза.

Выходные в Кузбассе порадуют теплом и солнцем. Можно смело отправляться на прогулки и пикники! В субботу ласковое весеннее тепло захватит весь Кузбасс. Кое-где столбики термометров поднимутся до +12 градусов! В основном же в Кемеровской области температура будет держаться в пределах +2… +7. Ночь по-прежнему будет холодной: до -12 градусов. Однако на большинстве территорий все-таки будет теплее: -2… -7. По-прежнему порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, а осадков не предвидится.

В воскресенье снова вероятность осадков очень мала, а вот столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов! Впрочем, на большинстве территорий ожидается от двух до семи градусов тепла. Ветер также будет порывистым и теплым, а ночью градусники покажут те же цифры.

В понедельник днем по-прежнему будет тепло, юго-западный ветер утихнет, и его скорость будет держаться в пределах 2-7 метров в секунду. А уже к вечеру станет прохладнее и пойдет снег. Ночью ожидается -1… -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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