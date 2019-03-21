Подростки с автоматом угнали у кемеровчанина автомобиль

Трое подростков решили угнать автомобиль, разобрать его по запчастям и продать. Для осуществления своего дерзкого плана они использовали страйкбольное оружие.

Трое подростков в мае 2017 года решили немного подзаработать. Самый старший из друзей, 17-летний юноша, предложил своим приятелям, которым в тот момент было по 14 и 15 лет, снимать с автомобилей колеса. Они изготовили из вязаной шапки маску, взяли кирпичи и перчатки, а самый младший принес страйкбольный автомат. В одном из дворов ребята присмотрели машину и решили, что угонят ее и не только снимут колеса, но и продадут по частям. В машине они заметили мужчину - тут-то и пригодился автомат. Так как страйкбольное оружие внешне является точной копией боевого, автомобилист и не сомневался, что его жизни существует реальная угроза. Мужчина разблокировал двери и вышел из машины. А угонщики увидели на заднем сиденье девушку - ее вывели на улицу, забрали сумку и мобильный телефон. После этого подростки уехали на автомобиле прочь.

Хозяин авто и его подруга обратились за помощью к таксистам, и те сообщили об угоне сотрудникам полиции. Машину инспекторы заметили в Рудничном районе - и началась погоня. Подростки пытались уйти от преследования до тех пор, пока не наехали на бордюрный камень возле одного из торговых центров. Сработавшими от удара подушками безопасности 15-летнему угонщику сломало руку, и его сначала доставили в больницу и лишь потом в участок. Самый старший из друзей в машине не находился: он во время угона следил за обстановкой вокруг. Парня задержали в течение суток.

- Ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, семьи благополучные. Со следствием двое из подростков сотрудничали, вину признали, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда 17-летнему подростку назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, 15-летнему - двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, 14- летнему - двух лет лишения свободы условно.