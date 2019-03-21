2019-03-21T13:09:41+03:00
Происшествия

Подростки с автоматом угнали у кемеровчанина автомобиль

Все три угонщика получили условные сроки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подростки с автоматом угнали у кемеровчанина автомобиль. Фото: архив КП.Подростки с автоматом угнали у кемеровчанина автомобиль. Фото: архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Трое подростков решили угнать автомобиль, разобрать его по запчастям и продать. Для осуществления своего дерзкого плана они использовали страйкбольное оружие.

Трое подростков в мае 2017 года решили немного подзаработать. Самый старший из друзей, 17-летний юноша, предложил своим приятелям, которым в тот момент было по 14 и 15 лет, снимать с автомобилей колеса. Они изготовили из вязаной шапки маску, взяли кирпичи и перчатки, а самый младший принес страйкбольный автомат. В одном из дворов ребята присмотрели машину и решили, что угонят ее и не только снимут колеса, но и продадут по частям. В машине они заметили мужчину - тут-то и пригодился автомат. Так как страйкбольное оружие внешне является точной копией боевого, автомобилист и не сомневался, что его жизни существует реальная угроза. Мужчина разблокировал двери и вышел из машины. А угонщики увидели на заднем сиденье девушку - ее вывели на улицу, забрали сумку и мобильный телефон. После этого подростки уехали на автомобиле прочь.

Хозяин авто и его подруга обратились за помощью к таксистам, и те сообщили об угоне сотрудникам полиции. Машину инспекторы заметили в Рудничном районе - и началась погоня. Подростки пытались уйти от преследования до тех пор, пока не наехали на бордюрный камень возле одного из торговых центров. Сработавшими от удара подушками безопасности 15-летнему угонщику сломало руку, и его сначала доставили в больницу и лишь потом в участок. Самый старший из друзей в машине не находился: он во время угона следил за обстановкой вокруг. Парня задержали в течение суток.

- Ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, семьи благополучные. Со следствием двое из подростков сотрудничали, вину признали, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда 17-летнему подростку назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, 15-летнему - двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, 14- летнему - двух лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Молодой кемеровчанин пострадал в аварии с такси
Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе № 81
Россельхозбанк в Кузбассе поддерживает развитие малого бизнеса в регионе
Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей
Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове
В мэрии рассказали, когда взорвут лед на Томи в Кемерове
У Кузбасса один из худших показателей рождаемости в Сибири
Экс-директор кемеровского «Жилищника» прокомментировал свой уход
Акушеры-гинекологи со всей Сибири соберутся в Кемерове
У кемеровской управляющей компании «Жилищник» сменился директор
Изобразил жертву: в Кемерове мужчина бросился под колеса легковушки
Угольщикам запретили строить разрез рядом с Беловским морем
Школьникам и студентам Новокузнецка отменили проездные и предоставили льготы на проезд
Драгдилерша из Кузбасса сдала своего подельника ради уменьшения срока
Три человека пострадали при столкновении МАЗа и «Волги» в Кузбассе
Для своей любимой кемеровчанин украл в магазине плюшевого мишку
Мемориальную доску актеру Андрею Панину открыли в Кемерове
Отвезли на кладбище и избили: кузбассовца заставили отдать 1,2 миллиона рублей
Кузбассовец обиделся на тестя и сжег его автомобиль
Кемеровские детсады одержали победу на всероссийском конкурсе
Житель Новокузнецка из мести заминировал ТЦ
Житель Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за смерть соседа
В Кузбассе хулиганы битой угрожали семье с ребенком
Сегодня в Кузбассе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Кузбассе появится новая награда