Подросток загорелся во время игры с бензином и зажигалкой в Новокузнецке

В Новокузнецке школьник попал в больницу после опасной игры с другом. Подростки баловались с огнем и бензином в подъезде - один загорелся.

Несчастный случай произошел 21 марта. Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, двое школьников играли в подъезде.

- Один пролил на себя бензин, потом чиркнул зажигалкой и загорелся. Мальчика быстро потушили, но он получил ожоги, - рассказал собеседник издания.

Факт происшествия «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Кемеровской области.

- В результате несчастного случая несовершеннолетний получил ожог. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ведомстве.