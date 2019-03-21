2019-03-21T14:09:17+03:00
Происшествия

Подросток загорелся во время игры с бензином и зажигалкой в Новокузнецке

Мальчик с ожогами был госпитализирован
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчика быстро потушили, но он успел получить ожоги, и был доставлен в больницуМальчика быстро потушили, но он успел получить ожоги, и был доставлен в больницуФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке школьник попал в больницу после опасной игры с другом. Подростки баловались с огнем и бензином в подъезде - один загорелся.

Несчастный случай произошел 21 марта. Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, двое школьников играли в подъезде.

- Один пролил на себя бензин, потом чиркнул зажигалкой и загорелся. Мальчика быстро потушили, но он получил ожоги, - рассказал собеседник издания.

Факт происшествия «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Кемеровской области.

- В результате несчастного случая несовершеннолетний получил ожог. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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