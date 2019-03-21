Выходные в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

Притяжение противоположностей

Отправляемся на выставку барнаульских художников

Они такие разные – с разными взглядами на мир, на жизнь, с разными предпочтениями и разным восприятием того, что происходит вокруг. Но при этом они вместе. Они – это Николай Острицов и Лариса Пастушкова, художники из Барнаула, любящие друг друга супруги. Выставки их картин – проходят в соседних залах Новокузнецкого художественного музея, словно подчеркивая их различность и переплетение.

Николай Острицов создает исторические картины. Многофигофигурные. В его работах переплетаются традиции древнерусской живописи, эпохи Возрождения и русского искусства начала XX века. Его художественные идеи находят воплощение в сериях работ, а выставка называется «Художник и время».

А вот Лариса – художник мира. Яркие впечатления от путешествий выплескивает на полотна. В одной экспозиции - страны из разных уголков мира. Буйство карнавальных красок и сочность тропической зелени привезла из Панамы. Удивительные графические листы посвятила Греции. А в Индии зачерпнула теплоту красок. Оттого-то ее выставка носит название «Горизонты внутренние и внешние.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 50 до 200 рублей.

Два художника, две выставки... Фото: Управление культуры города Hовокузнецка

Ловим моменты уходящего детства

Идем на спектакль «Куда уходит детство»

Куда уходит детство? Этот вопрос задавали, наверное, все взрослые, которые вот только вчера бегали в шортах да коротких платьях во дворе, носили за плечами тяжелые портфели, а сегодня с удивлением вдруг понимают, что они сами стали родителями, а на место мечты о полете или умении колдовать пришли куда более прагматичные вещи.

Спектакль «Куда уходит детство?» поставлен по пьесе известной детской писательницы и драматурга Ксении Драгунской «Все мальчишки – дураки! или И вот однажды…». Все взрослые герои этой сказочной истории вспоминают, что тоже когда-то были маленькими, мечтали о летающих сосисках, знали волшебные заклинания и строили рожицы. Но дано ли им понять, куда уходит детство? И возможно ли ненадолго вернуть те самые волшебные времена?

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

23 марта, начало в 14:00

Цена билетов: 250 рублей.

Ловим моменты уходящего детства. Фото: Новокузнецкий драматический театр.

«Все начиналось в 1942»

Если музей – это застывшие моменты истории, то театр – это история ожившая, пересказанная и преподнесенная в увлекательной форме зрителю. А ведь у каждого театра есть и своя история. Вот, например, «Сказ» начинался давным-давно, в далеком 1942 году. Только представьте: в разгар войны, когда взрослые уходят на фронт, а их места у заводских станков, на полях занимают женщины и дети, а в Сталинске (сейчас - Новокузнецк) открывается театр кукол.

Каким был тот театр? Какими были куклами? Как проходили представления? За многие годы театр изменился, получил признание в России и за рубежом, а его награды занимают немало места!

Выставочный зал Краеведческого музея 21 марта превратится в импровизированную сцену, где в антураже старинных фотографий Новокузнецка посетителям будут представлены декорации и куклы из разножанровых спектаклей театра кукол «Сказ». У гостей выставки будет возможность не только рассмотреть эти экспонаты, но и оживить их, разыграть с героями спектаклей этюды, под руководством артистов театра освоить навыки кукловождения.

Новокузнецкий краеведческий музей.

пр. Металлургов, 24

Цена билетов: от 100 до 200 рублей