Агафье Лыковой скоро привезут новые окна

До конца весны известной отшельнице Агафье Лыковой вертолетом доставят новые окна. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что в начале декабря прошлого года губернатор прилетел на заимку к отшельнице после того, как она подала сигнал бедствия. Сергей Цивилев доставил вертолетом сотни килограммов сена и корма для коз, а также запасы продуктов. Кроме того, глава региона подарил Агафье Лыковой щенка. Находясь в гостях у отшельницы, Сергей Цивилев пообещал поменять в ее доме окна на новые стеклопакеты, чтобы было теплее.

Накануне губернатор рассказал, что новые окна для отшельницы готовы. Вскоре их вместе с продуктами доставят Лыковой на вертолете и установят.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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