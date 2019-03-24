Сергей Цивилев встретился с участниками международных соревнований

В белом зале администрации Кемеровской области прошла встреча губернатора Сергея Цивилева и участников международных спортивных соревнований 2019 года. На мероприятии присутствовали спортсмены XXIX всемирной зимней Универсиады в Красноярске, I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» и участник чемпионата мира по лыжным видам спорта Александр Бессмертных. Помимо спортсменов, на встрече были родители, а также волонтеры прошедшей Универсиады.

Участники, волонтеры и родители рассказали о своих впечатлениях от прошедших соревнований, как болели и переживали

– На чемпионат я ехал с одной задачей – увезти оттуда медаль. На протяжении многих лет у меня этого не получалось. Выходя на старт, я не думал о том, что именно хочется золото, очень хотелось попасть на пьедестал. Прибежав на финиш и увидев время, понял, что сто процентов буду на пьедестале, – говорит заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных. – Но сзади оставался Сундбю, который опередил меня на 2.9 секунды. У него это была первая золотая медаль. Я за него искренне рад как спортсмен, так как понимаю, чего это стоит. Конечно, обидно, что не получил золото, но я еще потерплю года два-три и буду надеяться, что у меня получится завоевать именно золото. Буду тренироваться, делать свою работу и готовиться к очередным стартам.

Немало волонтеров из Кузбасса работали на Универсиаде. Фото: АКО

Александр Бессмертных на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевал две серебряных медали, одна из которых за гонку на 15 километров. До него еще никто их наших соотечественников после 91-го года не занимал медальные места в этой дисциплине. Спортсмены Универсиады также привезли с собой четыре золота и по два серебра с бронзой. Участники «Детей Азии» получили три медали.

Сергей Цивилев поблагодарил спортсменов за то, что те доказывают, что Кузбасс номер один за Уралом и за то, что они мотивируют и вдохновляют земляков своими победами. Губернатор отдельно отметил работу волонтеров, без труда которых не было бы чувства настоящего праздника спорта.

Губернатор поблагодарил всех за вклад в развитие спорта

Он также отметил, что предстоящий чемпионат мира по парашютному спорту в 2020-ом году, который пройдет в Кузбассе, будет охватывать все дисциплины:

– После того как организаторы подробно ознакомились с Кузбассом, было принято решение все дисциплины по парашютному спорту будут проходить у нас, – рассказал Сергей Цивилев

Помимо этого, от нашего региона также были поданы заявки на проведение в 2022-ом году чемпионата мира по волейболу, а в 2023 году – «Детей Азии». По словам Сергея Цивилева, благодаря всем тем победам и достижениям, что сделали кузбасские спортсмены, у региона появилось больше шансов стать принимающей стороной для крупных соревнований, а это позволит развивать спорт в нашем крае.

В конце встречи губернатор вручил победителям соревнований, волонтерам и родителям спортсменов почетные награды

СПРАВКА КП:

Александр Бессмертных – российский лыжник, родом из Березовского, Кемеровской области, серебряный призер зимних Олимпийских игр в Сочи, заслуженный мастер спорта

Чемпионат мира по лыжным видам спорта – соревнования, проводимые Международной федерацией лыжного спорта с 1925 года

Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта, проходят два раза в год с 1923 года

Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» - зимние спортивные соревнования, охватывающие всю Азию, впервые был проведен в 2019 году в Южно-Сахалинске