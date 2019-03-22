Как провести выходные в Кемерове

Любовь всегда права?

Выясняем, так ли это на самом деле

Музыкальный театр Кузбасса представляет вниманию зрителей музыкальную комедию «Любовь всегда права, или Бомарше и Ко», созданную композитором Марком Самойловым и либреттистом Юрием Димитриным по мотивам пьесы Бомарше «Преступная мать, или Второй Тартюф», она повествует об изменах и преодолении их последствий, о коварстве лжи и лицемерия, о разоблачении негодяя, проникшего в семью, пользуясь доверием своего покровителя.

И снова (как и в двух предыдущих пьесах Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро») ситуацию спасает верный Фигаро и его находчивая и решительная супруга Сюзанна. Мир и счастье опять воцаряются в семье графа Альмавивы, но такой исход возможен только тогда, когда супруги умеют вовремя покаяться и решаются простить друг другу давние грехи. В этом состоит нравоучительная подоплека последней истории этих замечательных во всех отношениях театральных персонажей. Ну а любовь молодых героев Флорестины и Леона? Какие испытания ждут ее? История повторяется. И все это - в спектакле «Любовь всегда права, или Бомарше и Ко».

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

22 марта, начало в 18.30

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

Вперед, за мечтами

Смотрим спектакль о поиске счастья и себя

В 1847 году был опубликован первый роман русского писателя Ивана Гончарова «Обыкновенная история», который стал книгой на все времена. Действительно, мудрая и остроумная, трогательная и очень человечная история о том, как молодой человек приезжает из провинции в столицу - будет всегда оставаться интересной и актуальной. Огни большого города по-прежнему волнуют и манят… Вот и герой одноименного спектакля Театра для детей и молодежи, который поставлен по роману Гончарова, - Сашенька Адуев - рвется в столицу, полный радужных надежд и страстных порывов. Да, он покорит этот великий город. Вперед, в Петербург!

Спектакль «Обыкновенная история» - это история молодого провинциала, штурмующего столицу. Сегодня это жизненный сюжет, поэтому спектакль обязательно понравится зрителям.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

23 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

Картина «Банановый дельфин». Фото: архив объединения «кАРТофель»

Банановый дельфин и летающая пицца

Смотрим работы художников

В Театре для детей и молодежи открылась выставка молодых кемеровских художников. Участники художественного объединения «кАРТофель» назвали свою экспозицию «Яркие пятна».

Произведения художников напоминают эдакую мозаику из ярких образов. Авторы часто изображают животных, фрукты и различные блюда вперемешку с пейзажами. Работы художников будто переносят зрителя в яркий фантастический сон, где все смешалось. При этом этот «салат» выглядит гармонично.

Одна из работ называется «Неопознанная летающая пицца». Сюжет такой, что на фоне ночного морского пейзажа НЛО в виде пиццы похищает людей и животных, затягивая наверх. Одна из самых ярких картин - «Банановый дельфин». Здесь нарисованы зеленые яблоки, папайя, бутерброды с авокадо и хвост банана, напоминающий голову дельфина. Авторы выставки - Ольга Куницына, Юлия Щеголева и Анна Чащина. Примечательно, что девушки одновременно трудятся над одной работой. Экспозиция открылась на втором этаже театра.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

До 30 марта, ежедневно, с 10.00 до 18.30

Вход свободный

В Кемерове пройдет шоу «Metallica с Губернаторским симфоническим оркестром». Фото: www.culture.ru

Скоро!

Классика и рок

Идем на концерт и слушаем хиты легендарной группы

Государственная филармония Кузбасса приглашает всех меломанов на шоу «Metallica с Губернаторским симфоническим оркестром»! Это беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа и симфонический оркестр полностью воссоздают легендарный концертный альбом Metallica «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в уже далеком 1999 году, но остается любимой и популярной до сих пор! Может быть, поэтому трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром» сопровождает просто оглушительный успех.

Большой концерт в Москве подтвердил и упрочил популярность проекта. Он состоялся в Большом Кремлевском дворце с оркестром «Русская филармония». Захватывающее мультимедийное шоу, сногсшибательный звук и мастерская игра классических и рок-музыкантов не оставили равнодушным никого из гостей - это шоу запомнится им надолго! Большой концерт в Кремле прошел при полном аншлаге, а билеты на мероприятие были распроданы уже за месяц до его начала. Неудивительно, что после концерта появилось огромное количество положительных откликов и восторженных отзывов. Уверены, что и кемеровские зрители не останутся равнодушными!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

30 марта, начало в 18.00

Цена билетов: от 800 до 2500 рублей

Горожане могут познакомиться с историей развития кинематографа. Фото: «Кузбасскино»

Стоп! Снято!

Изучаем историю кинематографа

Кино - это не просто развлечение, поход на сеанс с друзьями или семьей. Кино - это целое искусство со своей неповторимой историей. Хотите узнать, как оно рождалось раньше? Тогда обязательно сходите в музей «Кузбасскино» - он в области единственный!

Здесь посетители могут познакомиться с историей развития кинематографа, экспозицией раритетного оборудования, с помощью которого специалисты кино в разные годы работали с пленкой, самостоятельно отреставрируют кинопленку на специальном столе и даже смогут запустить фильм на одном из старейших киноаппаратов Кузбасса.

В эту же экскурсионную программу входит демонстрация короткометражного документального фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» 1896 года и фрагментов мультипликационного фильма «Стрекоза и муравей», вышедшего в 1913 году.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4

С 20 до 26 марта, с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 80 рублей