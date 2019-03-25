Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» подарил кузбасским школьникам учебные пособия и шахматный инвентарь

Представители Фонда вручили детям из трех кузбасских школ 788 учебных пособий и рабочих тетрадей. Также юные поклонники этой игры получили 63 комплекта шахматных фигур, часов, настольных виниловых и демонстрационных магнитных досок.

В Киселевске торжественное вручение воспитанникам школы №3 состоялось на подведении итогов муниципального этапа Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость быть первыми». Помимо концертной программы учеников начальных классов ждала квест-игра, на одном из этапов которой школьники смогли продемонстрировать свое шахматное мастерство на новом инвентаре.

В ленинск-кузнецкой гимназии №18 вручение шахмат также стало праздничным событием для учащихся начального звена.

А в школе №44 города Полысаево получение подарков от Фонда «СУЭК-РЕГИНАМ» совместили с ежегодным шахматным турниром «Ход конем». В интеллектуальной борьбе сошлись лучшие шахматисты первого-четвертого классов.

- Раньше мы не могли организовать такой большой турнир. Поэтому проводили соревнования между параллелями, а потом общешкольные, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Оксана Майорова. - Сегодня с новым оборудованием у нас есть возможность провести соревнования сразу среди всех учеников начальных классов.

С новым шахматным оборудованием появилась возможность провести большой турнир среди учеников начальных классов. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

На сегодняшний момент школа №44 считается в городе самой играющей - более половины ребят посещают дополнительные занятия по шахматам. Ее воспитанники - постоянные участники и призеры городских, областных соревнований. В их числе третьеклассник Матвей Лаврентьев, уже успевший побывать на шахматных турнирах в Новосибирске и Екатеринбурге. Дома он оттачивает навык игры в партиях со старшим братом, папой и даже компьютером.

- Шахматы мне нравятся тем, что они развивают память. Я стал лучше учиться по математике. Люблю побеждать. Особенно такие моменты, когда сопернику ничего не остается, и я могу поставить мат.

Регулярные занятия со школьниками проводит педагог дополнительного образования Дома детского творчества города Полысаево Анастасия Хуснутдинова, сама большой поклонник и знаток этой древней игры.

- С первоклассниками мы начинаем занятия с изучения шахмат: какие бывают фигуры, принцип устройства доски, ее диагонали. Тетрадки и учебники, как раз, очень помогают в обучении. Особенно тем, кто только-только начинает учиться играть. Самое главное - заинтересовать ребят, чтобы было желание заниматься, и чтобы оно не пропадало, когда ребенок проигрывает на первых этапах. Полученный сегодня от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» инвентарь, безусловно, поможет в популяризации среди наших учеников этой интеллектуальной и одновременно очень эмоциональной игры.