Проект «Трудовой отряд СУЭК» признан лучшим в Кузбассе

По итогам премии «Авант-ПЕРСОНА», традиционно устраиваемой группой изданий «Авант», победителем в номинации «Лидер КСО» стал проект «Трудовой отряд СУЭК».

По результатам оценки экспертов, лауреатом конкурса признана компания «СУЭК-Кузбасс» за проект «Организация временной занятости молодежи в свободное от учебы время «Трудовой отряд СУЭК» (руководитель проекта в Кузбассе - Петр Пинтусов).

В рамках премии на сайте проведено и интернет-голосование среди всех лауреатов для определения победителя «Авант-ПЕРСОНА 2019. Приз зрительских симпатий». В результате проект «Трудовой отряд СУЭК», собравший более восьмисот голосов, признан лучшим в номинации «Лидер КСО».

Движение трудотрядовцев действует в Кузбассе уже седьмой год. Совместными действиями Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и администрации Кемеровской области удалось создать самый многочисленный отряд в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании - за это время было трудоустроено более пяти тысяч подростков.

В 2018 году «Трудовой отряд СУЭК» работал в пяти территориях - городах Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Полысаеве, а также в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районах. Общее количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет превысило 1200 человек.

Благоустройство и озеленение городов и поселков, адресная помощь ветеранам труда и пожилым людям - основной фронт работы трудотрядовцев. Старшеклассники приобретают определенные трудовые навыки. Повышается их социальная активность. К тому же проект дает подросткам возможность заработать деньги и поддержать свои семьи.

- Благодаря совместной деятельности и консолидации ресурсов администрации Кемеровской области, муниципалитетов и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» организовано максимальное количество рабочих мест в летний период с достойной оплатой труда, - отмечает начальник департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области Антон Пятовский. - Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе - это достойный пример эффективного государственно-частного сотрудничества в реализации социальных проектов.

Премия «Авант-ПЕРСОНА» представляет бизнес-сообществу компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты, общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.