Депутаты Госдумы побывали на угольных предприятиях СУЭК в Кузбассе

23 марта в рамках визита в Кемеровскую область Комитета Государственной Думы по энергетике, связанного с обсуждением вопросов законодательного обеспечения развития угольной отрасли, состоялось посещение предприятий, входящих в состав Сибирской угольной энергетической компании.

В компании «СУЭК-Кузбасс» депутатов познакомили с современными технологиями подземной угледобычи. Оценить высокий уровень проникновения цифровых технологий во все производственные сферы гости смогли при посещении Единого диспетчерско-аналитического центра (ЕДАЦ), осуществляющего системный контроль деятельности всех шахт и разрезов. Данные, поступающие с более чем 20 тысяч различных датчиков, установленных на наземных и подземных объектах, позволяют оперативно решать вопросы, связанные с безопасной работой оборудования, предупреждать возникновение внештатных ситуаций.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Побывав в очистных забоях шахт «Комсомолец» и «имени А. Д. Рубана» депутаты увидели, как добывается уголь с помощью автоматизированного оборудования, ощутили целенаправленное движение отрасли к так называемым безлюдным технологиям выемки.

- С одной стороны, кажется, все так просто, а с другой стороны понимаешь, что сегодня труд шахтера все больше становится технологически-инженерным, чувствуешь себя безопасно. - поделился впечатлениями от посещения забоя председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный. - При этом труд по-прежнему непростой. Он требует уважения и государства, и людей. Российская угольная отрасль, конечно, имеет перспективы развития. Она конкурентоспособна на глобальном рынке. И мы должны быть достаточно гибкими, чтобы различными избыточными требованиями, административными барьерами не ухудшать экономику.

На очистных сооружениях шахтоуправления имени А.Д. Рубана депутатам подробно представали применяемую инновационную технологию многоступенчатой очистки шахтной воды. Этот проект, как и другие экологические проекты СУЭК, реализующие эффективные нестандартные решения вопросов сбережения природы, вызвали большой интерес в свете развернутой в регионе программы «Чистый уголь = Чистый Кузбасс».

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Еще одним объектом посещения стала одна из крупнейших в регионе Беловская ГРЭС. На ней депутаты познакомились с применяемыми технологиями сжигания угля и получения электроэнергии, а также в целом с масштабной программой модернизации тепловых электростанций. Состоялось неформальное обсуждение перспектив развития топливно-энергетического комплекса региона и страны с учетом угольной генерации.

О системе подготовки необходимых для компании специалистов разного профиля рассказали в Центре подготовки и развития персонала. Высоко оценены уровень оснащенности учебных классов и лабораторий, использование различных тренажеров, таких как «Виртуальная шахта» и симулятор управления локомотивом подвесного дизелевоза, в уникальном музее шахтерской славы Кольчугинского рудника гости узнали, насколько многогранна история одного из старейших в стране рудников.