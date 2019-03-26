«Мы двигаем общество в новую реальность»: Сбербанк рассказал об итогах работы

Если кто-то считает, что Сбербанк занимается только выдачей кредитов и размещением вкладов, то он заблуждается. Сегодня компания активно развивает цифровые сервисы, призванные облегчить нашу жизнь, инвестирует в экономику Кузбасса, а также внедряет инновационные технологии в медицине. Управляющий Кемеровским отделением банка Николай Шилов рассказал о результатах работы за 2018 год.

О цифрах

За 2018 год почти по всем показателям банк продемонстрировал рост. Так, доля на рынке кредитов юридических лиц выросла до 27 процентов. Кредитный портфель банка при этом составил 40 миллиардов рублей. Доля рынка средств юридических лиц выросла до 24 процентов и составила почти 9 миллиардов рублей.

На рынке кредитов физических лиц Сбербанк за год укрепил позиции на 0,3 пункта. Доля составляет 45 процентов с остатком почти 100 миллиардов рублей. Доля на рынке ЖКХ выросла на 24 процента. Объем перечислений за коммунальные услуги составил 13 миллиардов рублей. Доля рынка пенсионеров выросла в Сбербанке на один процент и составила 64 процента. Объем пенсионных зачислений - более 92 миллиардов рублей.

- Наибольший прорыв произошел в зарплатных проектах - наша доля на рынке выросла до 70 процентов. Это более 194 миллиардов рублей. Прирост за год составил 18 процентов, - рассказал управляющий Кемеровским отделением банка Николай Шилов.

За год у банка появилось 3065 новых клиентов среди юридических лиц. Из них 2779 - это представители малого бизнеса. В целом прирост составил восемь процентов.

Также за это время банк выдал около 147 тысяч потребительских кредитов на сумму более 28 миллиардов рублей и 14 тысяч жилищных кредитов объемом более 19 миллиардов рублей.

Крупные инвестиции

В прошлом году Кемеровское отделение Сбербанка реализовало ряд крупных инвестиционных проектов. Так, банк помог запустить шахту «Увальная» в Новокузнецке. Также Сбербанк профинансировал 45 процентов стоимости модернизации производства АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное». На деньги банка было закуплено горно-шахтное оборудование. Оно позволит увеличить добычу, улучшить качество угля и обеспечить безопасные условия труда шахтеров.

Кроме того, банк поддержали своей гарантией кузбасский холдинг, который спроектировал и построил в Иркутске центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. К Универсиаде в Красноярске был построен стадион «Енисей». Его также строила кузбасская компания. Сбербанк профинансировал контракт стоимостью 3 миллиарда рублей и обеспечил исполнение обязательств гарантией.

С заботой о бизнесе

Сбербанк делает ставку на кредитование малого бизнеса и прикладывает немалые силы, чтобы сделать процедуру получения кредита наиболее простой и быстрой.

- Мы упрощаем процессы для малого бизнеса и строим экосистему. Через наш сервис предприниматель сможет зарегистрировать юридическое лицо и получить полный спектр услуг - по бухгалтерии, по налоговому учету и по юридической консультации, - отметил Николай Шилов.

Кроме того, теперь предпринимателям не нужно приносить с собой документы для оформления кредита, если они выложили их в приложении Сбербанк Бизнес Онлайн. Все процессы по подачи самой заявки на кредит были автоматизированы.

Также отметим, что в 2018 году для юридических лиц стали доступны предодобренные предложения по кредитам. Расчет производится на основании поведенческой модели клиентов.

Новые технологии

В прошлом году благодаря помощи банка в кемеровском транспорте появилась возможность бесконтактной оплаты проезда. В этом году проект стартовал в Новокузнецке. В будущем к нему планируют присоединиться все города области. Также недавно банк поставил в Новокузнецк два современных троллейбуса с собственным ходом. В них можно зарядить телефон, подключиться к WI-FI и посмотреть телевизор.

В сентябре в Кузбассе появилась карта «Социальная забота», которая позволяет пенсионерам получать скидки. До января 2019 года банк выпустил более 35 тысяч карт, по которым можно получить скидки и льготы в более 200 торгово-сервисных приятиях области.

Сейчас завершает работа над «Картой жителя Кузбасса», которая станет единым условным ключом от всех цифровых сервисов, начиная от транспорта и заканчивая ЖКХ, медициной.

- Не нужно будет хранить очень много бумажной информации. Записи к врачам, рецепты и результаты обследований - вся информации будет храниться на одном микрочипе, - отмечает управляющий банком.

Банк старается улучшить жизнь кузбассовцев, развивая различные сферы жизни. Особый акцент делается на развитие медицины. Уже сейчас жителям области стал доступен сервис телемедицины, при помощи которого можно получить консультации у ведущих российских врачей онлайн.

В начале апреля в кемеровском кардиоцентре появится компьютер с нейросетью, которая будет по томограмме определять вид инсульта у пациента. Это должно существенно ускорить постановку точного диагноза, от которого зависит вид лечения. Банк устанавливает это систему бесплатно.

- Мы постепенно двигаем наше общество в новую среду, в новую реальность. Считаю, что у нас неплохо получается. Мы идем методом небольших побед, - отмечает Николай Шилов. - Сейчас мы работаем по трем основным направлениям. Первое - это инвестиции в угледобычу, металлургию и машиностроение. Второе - внедрение новых технологий. И третье - изменение культуры населения, чтобы они могло принять новые технологии. На наш взгляд, это должно повысить производительность труда и качество жизни населения, сделать Кузбасса первым регионом.

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