Синоптики дали прогноз на последнюю неделю марта в Кузбассе

Март с его непостоянной погодой решил напоследок побаловать кузбассовцев теплом. В течение недели ожидается до +15 градусов, при этом небо будет ясным, а осадки возможны лишь в выходные.

- В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Установилась хорошее весеннее тепло, и в середине недели столбики термометров еще заметно повысятся, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 26 марта, по югу области воздух прогреется до +12 градусов, а вот на севере будет прохладнее - лишь +2… +7. При этом вероятность осадков мала, а скорость ветра при порывах не превысит 12 метров в секунду. Ночью по области ожидается -2… -7, местами - до -12 градусов.

В среду в Кузбассе будет еще теплее: +4… +9 градусов, а по югу области и до +14. Осадки по-прежнему маловероятны, а вот порывы юго-восточного и юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -5, а местами и до -10 градусов.

В четверг будет чуть прохладнее, но по-прежнему без осадков. Воздух прогреется до +5 , местами - до +10. Ночью же столбики термометров будут держаться в пределах +4… -6 градусов.

Ожидается, что пятница станет самым теплым днем на неделе: от 10 до 15 градусов тепла. Солнечный, ясный, теплый день сменится холодной ночью: местами возможно до -6 градусов. К ночи возможны осадки.

В выходные Кузбасс окажется во власти холодного атмосферного фронта, который принесет с собой усиление ветра и осадки. Днем ожидается до семи градусов тепла, а ночью - до семи градусов мороза.

В воскресенье ветер еще усилится, осадки сохранятся, а температура воздуха понизится до +3… -2 градусов. Ночью же и вовсе возможно до -15.